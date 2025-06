Casa di Montagna Thouraz: Un Sogno Alpino Sostenibile

Nel cuore della Valle d’Aosta, a 1.600 metri di altitudine, sopra il pittoresco comune di Sarre, prende forma Casa di Montagna Thouraz, un ambizioso progetto di ospitalità sostenibile animato dalla visione dei coniugi olandesi Allard e Jantiene van Lingen. Questo non è semplicemente un albergo, ma un ecosistema di valori che si concretizza grazie al contributo di oltre 150 investitori europei, un’espressione tangibile della crescente domanda di turismo responsabile e consapevole. La campagna di crowdfunding, culminata in oltre 700.000 euro raccolti, testimonia l’appeal universale di un’idea che trascende i confini geografici.La genesi di Casa di Montagna Thouraz affonda le radici in un periodo storico particolare, la pandemia globale, che spinse Allard e Jantiene, entrambi professionisti di montagna, a cercare rifugio in Italia. Il loro arrivo nel piccolo borgo di Thouraz fu un incontro fortuito, un’occasione per scoprire un edificio abbandonato, testimone del passato, che si rivelò essere la tela perfetta per realizzare il loro sogno. Più che una ristrutturazione, si trattava di un atto d’amore verso un luogo e un modo di vivere. La scelta del crowdfunding, innescata dalla necessità di risorse iniziali, si è rivelata una strategia vincente, coinvolgendo una comunità di sostenitori appassionati. Questa modalità di finanziamento, supportata da una piattaforma olandese, non solo ha permesso di avviare il progetto, ma ha anche creato un legame profondo tra i creatori e i finanziatori, trasformando i secondi in veri e propri co-protagonisti.Il giugno 2025 segna un traguardo significativo: il completamento delle fondamenta, una solida base per un futuro di ospitalità. La costruzione vera e propria, che prenderà il via in estate, darà vita a otto nuovi appartamenti, progettati per integrarsi armoniosamente con il paesaggio alpino. L’obiettivo è quello di accogliere i primi ospiti entro il Natale dello stesso anno, offrendo un’esperienza di soggiorno autentica e rigenerante.Casa di Montagna Thouraz si configura come un santuario di tranquillità, un luogo dove il tempo rallenta, le preoccupazioni svaniscono e l’anima si rigenera. L’impegno per la sostenibilità si traduce nell’utilizzo di energie rinnovabili, nella minimizzazione dell’impatto ambientale e nella promozione di pratiche eco-compatibili. La visione di Allard e Jantiene non si limita all’ospitalità: aspirano a creare una piattaforma per la creatività, l’ispirazione e la connessione umana, un faro di gentilezza rivolto verso il prossimo e verso l’ambiente circostante.Lo sguardo è già rivolto al futuro. Tra le iniziative in cantiere, l’apertura di un’area camping, un’oasi verde per chi desidera immergersi completamente nella natura, e il recupero della vecchia scuderia, destinata a trasformarsi in un innovativo spazio polifunzionale per conferenze, workshop e iniziative culturali. Casa di Montagna Thouraz è più di un progetto immobiliare: è un investimento nel futuro, un modello di sviluppo sostenibile e un invito a riscoprire il valore del contatto con la natura e con se stessi.