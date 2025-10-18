Chiusura invernale Gran San Bernardo: traffico interrotto, lavori in corso.

Lunedì 20 ottobre, alle ore 8:00, si concretizzerà la tradizionale chiusura invernale del valico del Gran San Bernardo, un punto cruciale nel collegamento stradale tra l’Italia e la Svizzera, precisamente tra la Valle d’Aosta e il Canton Vallese.

Questa decisione, ricorrente e necessaria, interromperà il traffico lungo un tratto di 7,5 chilometri della Strada Statale 27, a partire da Cerisey, frazione del Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses.

La chiusura non implica una completa interruzione della comunicazione transfrontaliera: il traffico continuerà a fluire attraverso il Traforo del Gran San Bernardo, garantendo un collegamento vitale tra le due nazioni.

Questa decisione, apparentemente burocratica, cela in realtà una serie di considerazioni tecniche e di sicurezza di primaria importanza.

La chiusura invernale non è soltanto una misura preventiva, ma un’opportunità per eseguire interventi manutentivi e preparativi essenziali in vista della stagione fredda.

In particolare, il personale di Anas (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade) avvierà immediatamente la rimozione delle barriere di protezione laterali e della segnaletica verticale, elementi vulnerabili al rischio di danni causati da valanghe e accumuli nevosi.

Questi lavori preparatori rappresentano una fase cruciale per salvaguardare l’infrastruttura stradale e per minimizzare i rischi per la sicurezza.

La rimozione anticipata delle attrezzature permette di prevenire costose riparazioni e di assicurare una riapertura più agevole in primavera.

La ricostruzione e il rimontaggio di queste strutture avverranno in un’ottica di sicurezza, con l’adozione di soluzioni innovative e materiali resistenti, con l’obiettivo di migliorare la durabilità e la funzionalità del valico.

La riapertura della Strada Statale 27 è attualmente prevista per giugno 2026, in coincidenza con la conclusione dei lavori e il ritorno di condizioni meteorologiche favorevoli.

Questo lasso di tempo consentirà di completare i necessari interventi di manutenzione e di preparare il valico per la ripresa del traffico, tenendo conto delle mutate esigenze di mobilità e sostenibilità.

Il Gran San Bernardo, con la sua storia millenaria e la sua posizione strategica, continuerà a rappresentare un ponte tra culture e popoli, anche durante la sua pausa invernale.