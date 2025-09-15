Cogne Acciai Speciali: Fragilità e Incertezze per l’Industria Siderurgica Italiana

L’attuale scenario industriale che investe Cogne Acciai Speciali, e di riflesso l’intero settore siderurgico italiano, si presenta carico di incertezze e segnala una profonda fragilità strutturale.

La recente apertura della cassa integrazione per 955 dipendenti, con un periodo di sospensione della produzione dal 22 settembre al 5 ottobre, rappresenta non un episodio isolato, ma l’ennesimo sintomo di un malessere diffuso, esacerbato da fattori esterni e interni.

Le difficoltà di Cogne Acciai Speciali, azienda di riferimento per la produzione di acciai speciali ad alta gamma, sono intrinsecamente legate alle dinamiche complesse che caratterizzano il mercato globale dell’automotive, settore cruciale per la domanda di prodotti siderurgici.

La persistente stagnazione di questo mercato, unita alle tensioni geopolitiche internazionali e alle politiche protezionistiche, in particolare per quanto concerne l’imposizione di dazi, costituisce un freno significativo alla ripresa e alla stabilità produttiva.

Queste variabili, spesso imprevedibili e interconnesse, generano un clima di incertezza che incide negativamente sulla capacità di programmazione e di investimento delle aziende.

L’andamento dei ricorsi alla cassa integrazione negli ultimi anni offre un quadro allarmante.

Sebbene i dati del 2024 mostrino, almeno in termini assoluti, un lieve miglioramento rispetto al 2023 (circa 40.000 ore), il dato cumulato dei primi sette mesi dell’anno (29.900 ore) evidenzia una situazione di precarietà cronica.

I periodi di cassa integrazione, protrattisi nel corso del 2024 dal 24 febbraio al 25 maggio e poi dal 9 giugno al 7 settembre, denotano una gestione della produzione frammentata e reattiva, piuttosto che proattiva e strategica.

Oltre alle dinamiche di mercato globali, è necessario considerare le specifiche sfide che affliggono il settore siderurgico italiano.

L’elevata intensità di capitale e la forte dipendenza da fonti energetiche costose rendono le aziende particolarmente vulnerabili alle fluttuazioni dei prezzi e alle pressioni competitive provenienti da paesi con costi di produzione inferiori.

L’obsolescenza di alcuni impianti e la necessità di investimenti in tecnologie più efficienti e sostenibili rappresentano ulteriori ostacoli alla competitività.

La situazione di Cogne Acciai Speciali, e di altre realtà industriali simili, solleva interrogativi profondi sulla sostenibilità del modello produttivo attuale e sulla necessità di ripensare le strategie di sviluppo.

Servono politiche industriali mirate, capaci di sostenere l’innovazione, promuovere la formazione del capitale umano e favorire la transizione verso un’economia più verde e resiliente.

La tutela dell’occupazione e la salvaguardia del patrimonio industriale italiano richiedono un approccio integrato, che coinvolga attivamente sindacati, imprese, istituzioni e la comunità scientifica.

La ripresa non può essere un’utopia, ma un obiettivo concreto, fondato su scelte coraggiose e investimenti strategici.