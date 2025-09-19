Cogne Acciai Speciali: Golden Power per l’eccellenza italiana strategica.

La recente visita al complesso industriale di Cogne Acciai Speciali ad Aosta non costituisce un mero sopralluogo, bensì un atto di riconoscimento strategico verso un’eccellenza italiana cruciale per la sicurezza nazionale e l’autonomia industriale.

L’attivazione, tramite decreto governativo, dei poteri speciali del Golden Power per questa realtà aziendale testimonia l’attenzione del governo italiano in un momento geopolitico particolarmente complesso.

Il contesto internazionale è segnato da tensioni commerciali, con l’imposizione di dazi da parte di paesi come gli Stati Uniti, che impattano direttamente sulla filiera siderurgica globale.

Cogne Acciai Speciali, specializzata nella produzione di acciai di elevata qualità e destinati a settori strategici come la difesa, l’energia e la meccanica di precisione, si trova ad affrontare queste sfide.

L’intervento del Golden Power, uno strumento legislativo che consente al governo di vigilare su investimenti in settori ritenuti sensibili per la sicurezza nazionale, è quindi funzionale a garantire la continuità operativa e l’indipendenza strategica dell’azienda.

Il governo italiano si impegna a sostenere Cogne Acciai Speciali nell’esplorazione di nuovi mercati e nella diversificazione delle proprie partnership commerciali, mitigando i rischi derivanti dalle fluttuazioni del contesto internazionale.

La “diplomazia della crescita”, promossa dal Vicepremier e Ministro Antonio Tajani, si configura come uno strumento chiave in questo percorso.

Essa mira a favorire la presenza delle imprese italiane sui mercati esteri, supportandole con strumenti finanziari, servizi di consulenza e facilitazioni commerciali.

L’obiettivo è costruire relazioni commerciali solide e durature, basate sulla fiducia reciproca e sulla cooperazione strategica.

La visita del Presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, e l’incontro con la Direttrice Generale, Monica Pirovano, rappresentano un’ulteriore conferma dell’impegno politico e istituzionale a favore di Cogne Acciai Speciali.

Si tratta di un’azienda che incarna il valore del Made in Italy, la capacità di innovazione del sistema industriale italiano e l’importanza di preservare le competenze e le conoscenze che ne derivano.

La sua resilienza e il suo potenziale di crescita sono elementi cruciali per il futuro dell’economia nazionale e per la sua posizione nel panorama internazionale.

L’auspicio è che questo sostegno si traduca in concrete misure di supporto alla ricerca e sviluppo, all’ammodernamento degli impianti e alla formazione del personale, affinché Cogne Acciai Speciali possa continuare a essere un punto di riferimento per l’eccellenza italiana nel settore siderurgico.