Corecom Aosta: boom istanze, focus su media education e fake news

Nel corso del 2024, il Corecom della Valle d’Aosta ha registrato un significativo carico di istanze, precisamente 101, prevalentemente originate da dispute tra utenti e i principali operatori di telefonia mobile e fissa. La presentazione dei dati, avvenuta durante una conferenza stampa, ha visto l’intervento della presidente Elena Boschini e del direttore Francesco Ciavattone, i quali hanno delineato il panorama dell’attività svolta e le tendenze emergenti nel settore delle comunicazioni.Un’analisi dettagliata rivela che circa la metà delle istanze (50) si sono risolte positivamente attraverso il processo di conciliazione, mentre un numero inferiore (9) non ha portato a un accordo e altrettante sono state archiviate per mancanza di elementi o per inesistenza della controversia. Sei istanze, infine, sono state dichiarate inammissibili. La tipologia delle controversie più frequenti si concentra sugli oneri contrattuali, in particolare relativi ai costi di recesso anticipato o alle spese di attivazione di un servizio.Il direttore Francesco Ciavattone ha evidenziato un’evoluzione significativa nel tempo. “Nel 2004, le istanze relative agli operatori telefonici raggiungevano il numero considerevole di 450, con una prevalenza di problematiche legate alla rete fissa e a guasti tecnici. Oggi, il focus è orientato verso le controversie relative alla rete mobile, con un’attenzione particolare alle clausole contrattuali e alle condizioni di servizio”. Questa diminuzione nel numero complessivo delle istanze, secondo Ciavattone, riflette una maggiore consapevolezza e attenzione da parte degli operatori nei confronti dei diritti dei consumatori, in un contesto di crescente competizione nel mercato delle telecomunicazioni.La presidente Elena Boschini ha posto l’accento sull’importanza cruciale dell’attività di media education svolta dal Corecom. “Nel corso del 2024, abbiamo dedicato risorse significative a progetti di formazione e sensibilizzazione, raggiungendo quasi tutti i comuni della Valle d’Aosta. L’obiettivo primario è stato fornire le basi per una fruizione consapevole e critica dei media digitali”. L’impegno futuro del Corecom si orienta verso temi di stringente attualità come la disinformazione online (fake news), la protezione della privacy digitale e l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla società. Questi interventi formativi, caratterizzati da un’ampia partecipazione, hanno coinvolto un pubblico con un’età media di circa 60 anni.Parallelamente, il Corecom ha implementato programmi educativi mirati nelle scuole, con un particolare focus sugli studenti dai 9 ai 13 anni. Queste indagini hanno rivelato un’elevata percentuale di possesso di dispositivi mobili personali tra gli studenti, spesso utilizzati in autonomia e senza adeguata supervisione genitoriale, sollevando interrogativi importanti sulla responsabilità e la tutela dei minori nell’era digitale. L’obiettivo è promuovere un utilizzo consapevole e sicuro delle tecnologie, incoraggiando un dialogo costruttivo tra studenti, genitori ed educatori.