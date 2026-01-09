Finaosta: Piano Industriale 2028, Crescita e Sostenibilità per la Valle d’Aosta

- Advertisement -

Il Gruppo Finaosta, composto da Finaosta spa e Aosta Factor spa, proietta la sua visione strategica verso il 2028 con un Piano industriale ambizioso, concepito per catalizzare la crescita economica e sociale della Valle d’Aosta.

Più che una semplice pianificazione finanziaria, il documento si configura come un progetto di sviluppo territoriale, ponendo il posizionamento strategico al cuore dell’economia regionale e declinandolo in azioni concrete che mirano a rafforzare la sua funzione di motore di progresso.

Il Piano industriale si articola attorno a tre pilastri fondamentali: credito, partecipazioni e servizi, il tutto in un’ottica di responsabilità sociale e ambientale.

Il primo, il credito, sarà oggetto di una profonda trasformazione digitale, volta a ottimizzare i processi interni e a ampliare la gamma di strumenti finanziari offerti al territorio.

L’obiettivo non è solo erogare capitali, ma agire come facilitatore di crescita, supportando le imprese locali con soluzioni personalizzate e innovative, in grado di rispondere alle sfide di un mercato in continua evoluzione.

Si prevede un incremento significativo dei crediti erogati, puntando a 100 milioni di euro, con un’esposizione creditizia complessiva superiore agli 800 milioni, di cui una quota consistente destinata al settore privato.

Il secondo pilastro, le partecipazioni, vedrà un rafforzamento dell’area esistente e un’attenta valutazione di nuove opportunità di investimento.

Questo implica non solo la valorizzazione delle società controllate, ma anche un approccio proattivo nella ricerca di sinergie e partnership strategiche, capaci di generare valore aggiunto per l’economia regionale.

La funzione di “holding finanziaria regionale” viene così ridefinita, non più come semplice gestore di asset, ma come promotore di sviluppo e innovazione.

L’ampliamento dell’offerta di servizi al socio Regione rappresenta il terzo pilastro, volto a consolidare il ruolo del Gruppo Finaosta come partner strategico per l’amministrazione regionale.

Ciò implica una maggiore capacità di ascolto e una risposta puntuale alle esigenze del territorio, attraverso la fornitura di servizi di consulenza specializzata e la progettazione di soluzioni innovative per la gestione delle risorse pubbliche.

L’attuazione del Piano industriale non trascura, anzi, pone al centro l’elemento umano.

Politiche di attrazione e retention dei talenti, integrate da nuove forme di collaborazione con l’Università della Valle d’Aosta, mirano a creare un ambiente di lavoro stimolante e a promuovere lo sviluppo di competenze specialistiche, fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi strategici.

La sostenibilità, intesa come equilibrio tra crescita economica, tutela dell’ambiente e responsabilità sociale, permea ogni aspetto del Piano, riflettendo l’impegno del Gruppo Finaosta verso un futuro più equo e prospero per la Valle d’Aosta.

Il raggiungimento di un Cet 1 Ratio previsto al 31,9% e un utile netto di 2,9 milioni di euro testimoniano l’ambizione e la solidità del Piano, proiettando il Gruppo Finaosta come un attore chiave nello sviluppo sostenibile del territorio.