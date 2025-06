Intesa Sanpaolo: Obiettivo Nord Ovest, futuro dell’industria italiana.

Obiettivo Italia 2025: Intesa Sanpaolo e il futuro del Nord Ovest industrialeIl percorso “Obiettivo Italia 2025”, un’iniziativa strategica promossa dalla Divisione Imi Corporate e Investment Banking di Intesa Sanpaolo, guidata da Mauro Micillo, ha recentemente consolidato la sua presenza nel Nord Ovest italiano con un importante appuntamento a Torino. Questo evento, parte di un più ampio tour dedicato al dialogo diretto con il tessuto imprenditoriale nazionale, segue con successo le tappe di Vicenza, Firenze e Lonato del Garda, ampliando la rete di contatti a oltre 220 aziende.La presenza a Torino, punto nodale per l’area Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, riflette l’importanza cruciale di questa regione per l’economia italiana. La Divisione Imi Cib vanta una solida presenza nel Nord Ovest, con centri corporate attivi a Torino e Genova, dove un team di 36 professionisti specializzati è costantemente impegnato a supportare il settore industriale. Questa rete gestisce portafogli significativi, assistendo circa 1.000 aziende, aggregate in 240 gruppi, con un impiego medio per cassa nel 2024 che raggiunge i 9 miliardi di euro, rappresentando l’11% del totale nazionale.Il Nord Ovest si configura come un ecosistema economico dinamico e resiliente, caratterizzato da una pluralità di settori industriali, una forte propensione all’innovazione e una marcata vocazione all’export. In un contesto globale sempre più complesso e incerto, “Obiettivo Italia” mira a rafforzare il legame con le imprese, offrendo non solo finanziamenti, ma anche un valore aggiunto tangibile. L’iniziativa si propone di essere un punto di riferimento per l’analisi strategica, la gestione proattiva dei rischi geopolitici e di mercato e la condivisione di soluzioni all’avanguardia.Come sottolinea Michele Sorrentino, responsabile Imi Cib Italian Network di Intesa Sanpaolo, l’impegno della divisione non si limita al supporto finanziario, ma si estende all’accompagnamento delle imprese in percorsi di trasformazione profonda, incentivando l’adozione di tecnologie digitali avanzate e l’implementazione di modelli di business sostenibili. In particolare, l’offerta transaction banking si arricchisce di strumenti innovativi pensati per ottimizzare i processi operativi e migliorare l’efficienza complessiva, ponendo al centro la centralità del cliente e la sua capacità di affrontare le sfide del futuro con fiducia e determinazione. L’iniziativa mira a catalizzare la crescita, promuovere la competitività e consolidare la leadership del sistema industriale italiano nel panorama internazionale.