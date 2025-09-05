Lavori in autostrada A5: traffico interrotto tra Morgex e Entrèves.

La Valle d’Aosta si appresta ad affrontare un’importante fase di riqualificazione infrastrutturale, con la programmazione di un’interruzione temporanea del traffico lungo la tratta autostradale Morgex-Entrèves, dal 9 settembre al 7 ottobre.

Questa decisione, formalizzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e gestita dalla società concessionaria Rav, mira a massimizzare l’efficienza e la sicurezza degli interventi di adeguamento delle gallerie, il cui completamento è previsto entro il dicembre corrente.

La scelta di programmare tali lavori in un periodo di chiusura strategica, sfruttando la concomitante interruzione del Traforo del Monte Bianco, è funzionale a contenere l’impatto sulla viabilità regionale e, in particolare, sulla tratta di competenza della Rav.

L’interruzione del traforo, infatti, riduce significativamente i flussi di traffico, soprattutto quello pesante, offrendo una finestra temporale ideale per procedere con interventi complessi che altrimenti genererebbero notevoli disagi.

L’intervento non si limita al miglioramento delle gallerie.

Parallelamente agli adeguamenti strutturali, sarà intensificata l’attività di potenziamento della tratta autostradale A5, con particolare attenzione al terminale.

In questo contesto, si prevede la sostituzione delle barriere di sicurezza del viadotto Verrand e del viadotto Montbardon, cruciale per elevare il livello di sicurezza e conformità agli standard attuali.

La pianificazione dettagliata dell’intervento, eseguibile solo in condizioni di traffico interrotto, è improntata alla massima prudenza.

La priorità assoluta è data alla salvaguardia della sicurezza dei lavoratori impegnati nei lavori, alla sicurezza della circolazione e alla possibilità di parallelizzare le attività, ottimizzando i tempi di esecuzione e minimizzando le conseguenze per gli utenti della strada.

L’obiettivo primario è evitare un prolungamento dei lavori che si ripercuoterebbe in ulteriori disagi per il traffico.

Infine, la Rav ha comunicato che, in relazione alla chiusura temporanea della tratta Morgex-Entrèves, saranno implementate modifiche alla struttura tariffaria, per riflettere le nuove condizioni di servizio.

Queste modifiche mirano a garantire una gestione equilibrata delle risorse e a comunicare trasparenza agli utenti.