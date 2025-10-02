Marché au Fort: Celebrazione dei Sapori e dell’Identità Valdostana

Il Fort di Bard si appresta ad accogliere un nuovo, vibrante capitolo della sua storia culturale ed economica con l’edizione 2024 del Marché au Fort, un evento che si configura non solo come una fiera, ma come una vera e propria celebrazione dell’identità valdostana.

L’appuntamento, in programma l’11 e il 12 ottobre, si dispiegherà tra le suggestive mura medievali del borgo e l’imponente fortezza, creando un connubio unico di tradizione e innovazione.

Il Marché au Fort si pone come pilastro del sostegno alle produzioni locali, un’iniezione di vitalità per le aziende agricole e artigianali che rappresentano il cuore pulsante del territorio.

L’evento ambisce a valorizzare la ricchezza e la diversità delle specificità regionali, offrendo un palcoscenico privilegiato alle realtà imprenditoriali che incarnano la passione e l’impegno per la qualità.

Quest’anno, settantadue aziende esporranno le eccellenze delle filiere agroalimentari valdostane, un mosaico di sapori autentici che spaziano dai pregiati salumi e formaggi, espressione di antiche tecniche di lavorazione, al miele dalle mille sfumature, ai prodotti da forno fragranti, dalle carni selezionate ai vini che raccontano il terroir, fino alle fresche produzioni ortofrutticole.

Un’offerta variegata, che vanta il sigillo di qualità di numerose denominazioni di origine protetta (DOP), indicazioni geografiche protette (IGP), marchi di qualità agroalimentare (IG) e prodotti agroalimentari tradizionali (PAT), unitamente a prodotti trasformati e biologici, testimonianza di un’agricoltura consapevole e attenta all’ambiente.

Il Marché au Fort non si limita a essere una vetrina commerciale; è un’occasione per la condivisione e l’apprendimento.

L’edizione 2024 ospita la presenza di illustri consorzi provenienti da altre regioni italiane: il Consorzio dell’Asparago di Badoere IGP, custode di un prodotto simbolo del Veneto, il Consorzio di Tutela del Formaggio Asiago DOP, portavoce di una tradizione casearia secolare, e l’eccellenza della Nocciola di Cortemilia, ambasciatrice del Piemonte.

Queste collaborazioni interculturali arricchiscono l’evento, promuovendo lo scambio di conoscenze e la valorizzazione del patrimonio gastronomico nazionale.

Il programma prevede un’offerta formativa dedicata ai più piccoli, con laboratori interattivi che stimolano la curiosità e la scoperta dei sapori autentici.

Degustazioni guidate offriranno l’opportunità di approfondire la conoscenza dei prodotti locali, mentre intrattenimenti musicali creeranno un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Un’ulteriore elemento di arricchimento culturale è rappresentato dalla mostra fotografica ‘La main et le geste en agriculture’, allestita nella Maison des Artistes, curata da Verdiana Vono, che attraverso immagini evocative celebra il lavoro dell’uomo e il legame profondo con la terra, un omaggio al duro lavoro e alla sapienza artigiana che si celano dietro ogni prodotto esposto.