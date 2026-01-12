PNRR Valle d’Aosta: progressi e criticità nella gestione dei fondi.

- Advertisement -

La verifica sull’implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in Valle d’Aosta, condotta dalla Corte dei Conti attraverso le sue sezioni di controllo, evidenzia progressi significativi rispetto a precedenti valutazioni, sebbene con alcune aree di attenzione che richiedono monitoraggio continuo.

In particolare, le criticità iniziali riscontrate nell’ambito degli interventi di “Case di Comunità” e nell’assistenza personalizzata alla persona, sono state mitigate grazie a interventi correttivi implementati dalla Regione e dall’Azienda Sanitaria Locale, indicando una capacità di recupero dei ritardi pregressi.

Nonostante ciò, la Regione è stata sollecitata a fornire un aggiornamento dettagliato sullo stato di avanzamento dei quattro progetti ancora in corso, entro un termine di sei mesi, per garantire una piena trasparenza e accountability.

Un fulcro strategico dell’investimento PNRR in Valle d’Aosta è rappresentato dal progetto “Arvier Agile.

La cultura del cambiamento”, destinato agli enti locali e caratterizzato da un finanziamento considerevole di venti milioni di euro.

L’analisi della Corte dei Conti ha esaminato l’evoluzione del progetto sotto il profilo procedurale, materiale e finanziario, rilevando un quadro sostanzialmente positivo.

In particolare, si segnala una solida gestione finanziaria, con un incremento significativo della liquidità a fine 2024 (6,76 milioni di euro), indicativo di una gestione prudente delle risorse.

Tuttavia, l’indagine non omette di segnalare alcune criticità procedurali, come i ritardi nell’approvazione del rendiconto relativo agli anni 2023-2024, del bilancio pluriennale 2025-2027 e del piano dei flussi di cassa.

Queste difficoltà, attribuibili a limitazioni organizzative e accentuate dall’impatto gestionale del progetto stesso, suggeriscono la necessità di un rafforzamento delle capacità amministrative degli enti coinvolti.

La Sezione esprime comunque una valutazione complessivamente positiva, riconoscendo l’impegno profuso nel rafforzare la resilienza dell’agrosistema irriguo, un obiettivo cruciale per lo sviluppo sostenibile dell’area del Grand Paradis, con il Consorzio Cumiod-Montovert che ne assume il ruolo di soggetto attuatore.

Si sottolinea come il progetto Arvier Agile non sia solo un investimento economico, ma anche un’opportunità per promuovere un cambiamento culturale all’interno degli enti locali, incentivando l’adozione di pratiche innovative e la capacità di adattamento a contesti in continua evoluzione.

La sfida futura risiede nel tradurre questo impegno in risultati concreti e duraturi, garantendo al contempo una gestione efficiente e trasparente delle risorse pubbliche.