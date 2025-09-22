lunedì 22 Settembre 2025
Aosta
Aosta Economia

Thermotplay, riduzione organico: sindacati in mobilitazione

Redazione Aosta
Redazione Aosta

La decisione aziendale di ridurre l’organico della Thermoplay, realtà valdostana leader nella produzione di sistemi di iniezione plastica con una solida presenza globale, sta generando profonda preoccupazione e mobilitazione sindacale.

Le organizzazioni Fim, Fiom, Uilm Valle d’Aosta e Savt Industrie, attraverso assemblee urgenti con la partecipazione attiva dei lavoratori, esprimono la loro ferma opposizione a un piano di riduzione che prevede il licenziamento di 17 dipendenti a tempo indeterminato e due con contratto a termine, con un impatto complessivo di 20 unità.

Al di là della mera quantificazione dei numeri, l’evento solleva interrogativi strutturali sulla gestione aziendale e sulla sua responsabilità sociale.

La decisione, definita dai sindacati “inverosimile,” contrasta nettamente con la comprovata solidità finanziaria dell’azienda, che vanta filiali strategiche in Europa, Americhe e Asia, dimostrando una capacità di adattamento e crescita a livello internazionale.

Questo paradosso – tagli del personale in un contesto di attività positiva – suggerisce una possibile revisione delle priorità aziendali, forse orientata a massimizzare profitti a breve termine a scapito della stabilità occupazionale e del capitale umano.

La protesta sindacale non si limita a una difesa del posto di lavoro, ma si configura come una rivendicazione di un modello di sviluppo più equo e sostenibile.
L’obiettivo primario è evitare qualsiasi esubero tra i oltre 200 dipendenti della sede valdostana, ma in parallelo si richiede una trasparenza maggiore nelle scelte strategiche dell’azienda e un coinvolgimento più attivo delle rappresentanze sindacali nel processo decisionale.
La situazione Thermoplay pone, inoltre, una questione più ampia riguardante il ruolo delle aziende multinazionali e la loro responsabilità nei confronti delle comunità locali.
In un’epoca di globalizzazione e competizione accresciuta, è imperativo che le imprese non rinuncino alla loro funzione sociale, preservando l’occupazione e investendo nella formazione continua dei propri dipendenti.
Le organizzazioni sindacali non escludono l’utilizzo dello strumento dello sciopero come ultima risorsa, qualora non dovessero emergere soluzioni concrete e soddisfacenti per la tutela dei lavoratori.
La mobilitazione sindacale rappresenta un segnale forte e chiaro: la difesa del lavoro e la promozione di un modello di sviluppo responsabile sono priorità imprescindibili.

La vicenda Thermoplay diventa, quindi, un banco di prova per la capacità di conciliare competitività economica e tutela dei diritti dei lavoratori, un equilibrio fondamentale per la prosperità di un territorio e la coesione sociale.

