lunedì 15 Settembre 2025
11.8 C
Aosta
Aosta Economia

Traforo del Monte Bianco: Un Futuro Alpino a Rischio

Redazione Aosta
Redazione Aosta

La stabilità delle relazioni internazionali, soprattutto quando si tratta di infrastrutture strategiche transfrontaliere come il traforo del Monte Bianco, si rivela oggi un’impresa complessa, intrinsecamente legata alla fluidità e alla continuità delle decisioni politiche.
L’attuale scenario negoziale con la Francia, come sottolineato dal Vice Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi durante un sopralluogo in Valle d’Aosta, si caratterizza per una necessità imperativa di dialogare direttamente con il corpo sociale, riconoscendo la frequente alternanza di governi e ministri, un fenomeno che inevitabilmente incide sulla continuità progettuale.
Il progetto del raddoppio della canna, cruciale per il futuro della viabilità alpina e per la competitività dell’intera regione, si trova a un punto di svolta.
Le recenti elezioni, con l’attesa dell’elezione del nuovo sindaco di Chamonix, amplificano le resistenze locali e sollevano interrogativi sulla reale volontà politica di proseguire nell’opera.
Queste perplessità, che riflettono un dibattito più ampio sulla sostenibilità ambientale e l’impatto sociale di infrastrutture di tale portata, rendono ancora più urgente un approccio partecipativo e trasparente.
La chiusura del traforo per manutenzione straordinaria, prevista per la riapertura il 12 dicembre, evidenzia la fragilità e l’obsolescenza dell’infrastruttura esistente.
Questa interruzione, sebbene necessaria per garantire la sicurezza e la longevità del traforo, aggrava i disagi per le comunità e le attività economiche che dipendono dalla viabilità alpina.
Il Vice Ministro Rixi ha ribadito l’impegno del governo italiano a perseguire l’obiettivo del raddoppio, sottolineando che questa soluzione, lungi dall’essere un mero intervento infrastrutturale, rappresenta la scelta razionale e più efficiente per il futuro.

L’alternativa, ovvero procedere con interventi parziali e frammentati per un periodo di diciotto anni, comporterebbe interruzioni prolungate del traffico, con conseguenze disastrose per l’economia e la qualità della vita.
L’imperativo è dunque quello di accelerare la progettazione, mantenendo una prontezza operativa che consenta di presentare una soluzione definitiva e convincente, in grado di superare le resistenze locali e di ottenere il sostegno del governo francese.

Questo richiede non solo un impegno tecnico e finanziario significativo, ma anche una capacità di comunicazione efficace, in grado di spiegare i benefici del raddoppio e di rispondere alle preoccupazioni dei cittadini.

La cooperazione transfrontaliera, fondata su obiettivi condivisi e sulla trasparenza decisionale, si configura come l’unico percorso possibile per garantire il futuro della viabilità alpina e per consolidare i legami tra Italia e Francia.

