Traforo del Monte Bianco: Un Futuro Alpino a Rischio

La stabilità delle relazioni internazionali, soprattutto quando si tratta di infrastrutture strategiche transfrontaliere come il traforo del Monte Bianco, si rivela oggi un’impresa complessa, intrinsecamente legata alla fluidità e alla continuità delle decisioni politiche.

L’attuale scenario negoziale con la Francia, come sottolineato dal Vice Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi durante un sopralluogo in Valle d’Aosta, si caratterizza per una necessità imperativa di dialogare direttamente con il corpo sociale, riconoscendo la frequente alternanza di governi e ministri, un fenomeno che inevitabilmente incide sulla continuità progettuale.

Il progetto del raddoppio della canna, cruciale per il futuro della viabilità alpina e per la competitività dell’intera regione, si trova a un punto di svolta.

Le recenti elezioni, con l’attesa dell’elezione del nuovo sindaco di Chamonix, amplificano le resistenze locali e sollevano interrogativi sulla reale volontà politica di proseguire nell’opera.

Queste perplessità, che riflettono un dibattito più ampio sulla sostenibilità ambientale e l’impatto sociale di infrastrutture di tale portata, rendono ancora più urgente un approccio partecipativo e trasparente.

La chiusura del traforo per manutenzione straordinaria, prevista per la riapertura il 12 dicembre, evidenzia la fragilità e l’obsolescenza dell’infrastruttura esistente.

Questa interruzione, sebbene necessaria per garantire la sicurezza e la longevità del traforo, aggrava i disagi per le comunità e le attività economiche che dipendono dalla viabilità alpina.

Il Vice Ministro Rixi ha ribadito l’impegno del governo italiano a perseguire l’obiettivo del raddoppio, sottolineando che questa soluzione, lungi dall’essere un mero intervento infrastrutturale, rappresenta la scelta razionale e più efficiente per il futuro.

L’alternativa, ovvero procedere con interventi parziali e frammentati per un periodo di diciotto anni, comporterebbe interruzioni prolungate del traffico, con conseguenze disastrose per l’economia e la qualità della vita.

L’imperativo è dunque quello di accelerare la progettazione, mantenendo una prontezza operativa che consenta di presentare una soluzione definitiva e convincente, in grado di superare le resistenze locali e di ottenere il sostegno del governo francese.

Questo richiede non solo un impegno tecnico e finanziario significativo, ma anche una capacità di comunicazione efficace, in grado di spiegare i benefici del raddoppio e di rispondere alle preoccupazioni dei cittadini.

La cooperazione transfrontaliera, fondata su obiettivi condivisi e sulla trasparenza decisionale, si configura come l’unico percorso possibile per garantire il futuro della viabilità alpina e per consolidare i legami tra Italia e Francia.