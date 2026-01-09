Valle d’Aosta: accordo per un’agricoltura innovativa e sostenibile

- Advertisement -

La Regione Valle d’Aosta rafforza il suo impegno per un’agricoltura sostenibile e innovativa, siglando un accordo strategico con l’Institut Agricole Régional (IAR).

L’approvazione, da parte della Giunta regionale, formalizza una collaborazione tecnica volta a potenziare le politiche agricole, agroalimentari e lo sviluppo rurale, come annunciato dall’Assessorato all’agricoltura e risorse naturali.

Questo accordo non si limita a una semplice intesa operativa, ma rappresenta un investimento nel futuro del settore primario regionale, in un contesto globale che richiede risposte sempre più mirate e basate su dati scientifici rigorosi.

L’accordo triennale, con possibilità di rinnovo per altri tre anni, definisce con precisione le modalità di interazione tra la Regione e l’IAR, delineando un quadro di riferimento per attività cruciali.

In particolare, si prevede un supporto tecnico-scientifico avanzato, che va ben oltre la mera consulenza.

L’IAR, grazie alla sua competenza specialistica e alla sua infrastruttura di ricerca, fornirà alla Regione dati, analisi e studi approfonditi, elementi imprescindibili per la definizione di politiche agricole efficaci e mirate.

La raccolta e l’elaborazione di dati puntuali saranno fondamentali per monitorare l’andamento del settore, identificare le sfide emergenti e valutare l’impatto delle misure adottate.

La partecipazione congiunta a tavoli di lavoro, sia a livello regionale che nazionale ed europeo, sarà un altro pilastro della collaborazione.

Questa condivisione di esperienze e conoscenze permetterà alla Valle d’Aosta di posizionarsi strategicamente nel panorama agroalimentare, promuovendo i suoi prodotti tipici e partecipando attivamente alla definizione delle politiche comunitarie.

L’accordo mira a favorire la creazione di una filiera agroalimentare più resiliente, competitiva e attenta alla tutela del territorio e alla salvaguardia delle tradizioni locali.

In un’ottica di sviluppo rurale integrato, l’IAR supporterà anche la Regione nell’implementazione di misure di prevenzione del dissesto idrogeologico, nella gestione delle risorse idriche e nella promozione di pratiche agricole sostenibili, volte a ridurre l’impatto ambientale e a preservare la biodiversità.

L’obiettivo finale è quello di costruire un modello di sviluppo agricolo che concilidi la redditività economica con la responsabilità sociale e ambientale, garantendo un futuro prospero per le comunità rurali della Valle d’Aosta.

L’accordo rappresenta quindi un impegno concreto verso un’agricoltura del futuro, fondata sulla scienza, l’innovazione e la sostenibilità.