Valle d’Aosta: consumo suolo in crescita, un campanello d’allarme.

La Valle d’Aosta, nel 2024, si attesta nuovamente come baluardo nella salvaguardia del suolo italiano, registrando il consumo più contenuto a livello regionale.

Tuttavia, l’analisi congiunta di Ispra, del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente e di Arpa Valle d’Aosta, divulgata nel rapporto “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici”, rivela un incremento, seppur limitato, di 11 ettari di superficie artificializzata.

Questo dato, apparentemente marginale, solleva interrogativi cruciali sulle pressioni antropiche che gravano anche sul territorio alpino, tradizionalmente percepito come un’area di preservazione ambientale.

L’elenco dei comuni che hanno contribuito maggiormente a questa variazione – Gressan (2,74 ettari), Châtillon (2,47), Oyace (1,26), Cogne (0,98), Sarre (0,87), Montjovet (0,52), Issogne (0,30), Valtournenche (0,30), Fénis (0,27) e La Salle (0,18) – non è una semplice fotografia di scelte urbanistiche, ma riflette dinamiche complesse che intrecciano sviluppo economico, esigenze abitative, infrastrutture e turismo.

L’analisi approfondita di queste localizzazioni dovrebbe focalizzarsi sulle tipologie di intervento (residenziale, industriale, commerciale, infrastrutturale), sulle modalità di pianificazione e sulla reale necessità di tali nuove aree artificiali.

Il quadro nazionale, tuttavia, è di ben altro respiro.

Nel 2024, l’Italia ha assistito a un’accelerazione preoccupante nel consumo di suolo, con 83,7 chilometri quadrati di territorio trasformati in aree artificiali.

Questo dato rappresenta un aumento del 15,6% rispetto all’anno precedente, un dato allarmante che evidenzia una persistente mancanza di pianificazione sostenibile e una tendenza a privilegiare lo sviluppo a breve termine a discapito della protezione ambientale.

Il ritmo di questa trasformazione è impressionante: 2,7 metri quadrati al secondo, tradotti in quasi 230.000 metri quadrati al giorno, un’area equivalente a diversi campi da calcio che scompare sotto cemento.

Questo fenomeno non è semplicemente una questione quantitativa, ma comporta conseguenze qualitative profonde.

La perdita di suolo fertile compromette la capacità di produzione alimentare, aumenta il rischio di dissesto idrogeologico, riduce la biodiversità, altera i cicli idrologici e contribuisce all’aumento dell’effetto serra attraverso la diminuzione della capacità di assorbimento di CO2.

La Valle d’Aosta, pur mantenendo la leadership nella mitigazione del consumo di suolo, deve interpretare questo dato non come un successo definitivo, ma come un monito.

È imperativo rafforzare le politiche di riuso e rigenerazione urbana, promuovere la mobilità sostenibile, incentivare l’agricoltura biologica e introdurre strumenti di pianificazione che penalizzino gli interventi sul suolo vergine.

Un approccio integrato, che coinvolga istituzioni, imprese e cittadini, è essenziale per garantire un futuro sostenibile per la regione e per il Paese, contrastando la cementificazione dilagante e preservando il valore inestimabile del territorio.

L’attenzione deve spostarsi dalla semplice misurazione del consumo di suolo a una valutazione più ampia dell’impatto ambientale e sociale delle scelte territoriali.