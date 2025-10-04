Valle d’Aosta: Eccellenza nel Benessere Lavorativo, un Modello Italiano

La Valle d’Aosta si distingue a livello nazionale come polo di eccellenza nel benessere lavorativo, secondo un’analisi recente dell’ufficio studi della Cgia, che ha attinto ai dati dell’indagine Bes-Istat del 2023.

La regione alpina emerge come fulcro di un’esperienza professionale positiva, con una percentuale significativamente alta di lavoratori che esprimono un elevato grado di appagamento nel proprio percorso professionale.

L’indagine, che ha sondato l’opinione di un campione rappresentativo, ha valutato la soddisfazione lavorativa attraverso una molteplicità di parametri, ben oltre la semplice retribuzione.

L’attenzione si è focalizzata sulle prospettive di crescita professionale, l’equilibrio tra vita privata e impegni lavorativi, la percezione della sicurezza del posto di lavoro, la fattibilità degli spostamenti casa-lavoro e, soprattutto, il coinvolgimento emotivo e intellettuale nelle mansioni svolte.

Questi elementi, spesso trascurati in analisi più superficiali, si rivelano cruciali per la costruzione di un’esperienza lavorativa appagante e sostenibile nel tempo.

Con il 61,7% dei suoi occupati (equivalenti a circa 70.000 persone) che dichiarano un significativo livello di soddisfazione, la Valle d’Aosta supera di slancio le altre realtà italiane.

A seguire, si posizionano, comunque con risultati positivi, la provincia autonoma di Trento (61,1%, pari a 161.000 occupati) e quella di Bolzano (60,5%, con 170.000 occupati).

Al contrario, le regioni meridionali si attestano in posizioni inferiori, evidenziando un divario territoriale che merita un’analisi approfondita.

L’aumento del 16,1% nella soddisfazione lavorativa tra il 2019 e il 2023, registrato in Valle d’Aosta, non è un dato casuale.

Esso riflette probabilmente una combinazione di fattori socio-economici specifici del territorio, tra cui un mercato del lavoro relativamente stabile, una forte presenza di settori trainanti come il turismo e l’artigianato, e politiche regionali orientate al supporto della qualità della vita dei lavoratori.

Inoltre, la dimensione ridotta della regione favorisce una maggiore coesione sociale e un più stretto legame tra lavoratori e territorio, elementi che contribuiscono a creare un ambiente lavorativo più positivo.

Questo dato suggerisce un’attenzione regionale alla creazione di un ecosistema professionale che valorizzi il capitale umano e promuova il benessere dei lavoratori, un modello potenzialmente replicabile, con le dovute personalizzazioni, anche in altri contesti geografici.

L’analisi sottolinea quindi l’importanza di guardare oltre i semplici indicatori economici per comprendere appieno il benessere e la produttività del lavoro.