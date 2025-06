Valle d’Aosta: imprese tra resilienza e nuove sfide economiche

La Valle d’Aosta, terra di confine e resilienza, si confronta con un panorama economico complesso, segnato da un sottile equilibrio tra continuità e fragilità. Lungi dall’essere un’entità isolata, l’economia valdostana, pur nella sua dimensione periferica, risuona delle incertezze e delle tensioni che permeano l’economia globale. La presentazione del rapporto “Capire per Crescere – Indicatori, tendenze e visioni delle imprese in VdA”, elaborato dal centro studi Tagliacarne, ha offerto un’analisi approfondita dello stato di salute delle imprese valdostane, rivelando un quadro sfaccettato e denso di implicazioni.Il dato positivo della crescita turistica, sostenuto dall’occupazione e dalla produzione, non deve offuscare le criticità strutturali che affiorano. L’indagine, che ha coinvolto un campione significativo di 1.278 imprese su un totale di circa 12.000, mette in luce una vulnerabilità diffusa in alcune filiere produttive, evidenziando la necessità di un rafforzamento del tessuto economico locale. La transizione digitale, pur riconosciuta come un imperativo, procede a ritmi lenti, suggerendo una resistenza al cambiamento o, più probabilmente, una mancanza di risorse e competenze adeguate.L’analisi ha dissipato, almeno in parte, l’allarme legato all’impatto diretto dei dazi, ma ha confermato un aumento significativo dei costi di approvvigionamento come principale fonte di pressione sulle imprese. Questa dinamica, unita a un andamento dei fatturati sostanzialmente stabile, ha inevitabilmente eroso i margini aziendali nel corso del 2024. Le voci di costo che hanno subito le aumenti più consistenti sono state quelle delle materie prime (30,9%), dell’energia (26,5%) e del carburante e dei trasporti (12,2%), fattori che impattano direttamente sui costi operativi e sulla competitività delle imprese.Le prospettive per il 2025 appaiono prudenti, orientate verso una sostanziale stabilità, ma con segnali di sofferenza evidenti nei settori dell’industria e delle costruzioni. L’indagine ha messo a fuoco una serie di tematiche ricorrenti che alimentano preoccupazione e disorientamento tra gli imprenditori valdostani. Queste includono la difficoltà nel reperire personale qualificato e figure professionali specializzate, un problema strutturale che ostacola la crescita e l’innovazione.Altre criticità emergenti sono legate a un eccesso di burocrazia che soffoca l’iniziativa imprenditoriale, richiedendo interventi di semplificazione urgente. La questione dei trasporti e dell’accessibilità, cruciale per una regione montuosa come la Valle d’Aosta, continua a rappresentare un nodo da sciogliere. L’inflazione reale, i costi di gestione in costante aumento e la pressione sui margini aziendali rimangono fattori di stress per le imprese.Infine, il rapporto sottolinea l’importanza di affrontare le sfide poste dai mutamenti demografici e dall’evoluzione degli stili di consumo, nonché le conseguenze del cambiamento climatico e della crescente consapevolezza ambientale. La Valle d’Aosta, per prosperare, necessita di una strategia lungimirante che sappia coniugare la tutela del suo patrimonio naturale e culturale con l’innovazione economica e la competitività. Un approccio sinergico che coinvolga istituzioni, imprese e comunità locali è essenziale per garantire un futuro sostenibile e prospero per la regione.