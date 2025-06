Valle d’Aosta: nasce un centro IIT per la genomica italiana

L’innovazione scientifica si radica in Valle d’Aosta, segnando un punto di svolta per la ricerca genomica italiana. L’iniziativa, originariamente concepita come il Centro di Medicina Personalizzata e Genomica della Valle d’Aosta (CmpüVdA), si evolve ora in una sede consolidata dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), proiettandosi verso un futuro focalizzato sulla genomica computazionale e sulla medicina predittiva guidata da dati. Questo cambiamento strategico non è semplicemente un trasferimento geografico, ma una trasmutazione in un polo di eccellenza, destinato a catalizzare progressi significativi nella comprensione delle basi genetiche delle malattie e nello sviluppo di approcci terapeutici personalizzati.Il progetto, inizialmente focalizzato sulla sequenziazione di 5.000 genomi regionali, ha dimostrato un potenziale di impatto ben più ampio, elevandosi a paradigma nazionale per l’integrazione sinergica tra la ricerca all’avanguardia, le strutture sanitarie pubbliche e le tecnologie emergenti. La sequenziazione massiva, infatti, non si limita alla mera identificazione delle sequenze di DNA, ma apre le porte a un’analisi approfondita dei dati genomici, consentendo l’identificazione di varianti genetiche associate a specifiche condizioni cliniche, la stratificazione dei pazienti in base al rischio di malattia e la progettazione di interventi preventivi mirati.Il nuovo Centro IIT di Aosta si inserisce in un network nazionale di ricerca già consolidato, beneficiando della competenza e delle risorse dell’IIT, un’istituzione riconosciuta a livello internazionale per l’eccellenza nella robotica, nella bionica e nelle neuroscienze. L’integrazione con l’ecosistema locale, supportata dal progetto 5000genomi@VdA, rappresenta un elemento cruciale per il successo dell’iniziativa, favorendo la creazione di partnership con istituzioni sanitarie regionali, aziende innovative e stakeholder locali.L’evento “Genoma e intelligenza artificiale: dal Cmp3VdA al nuovo Centro IIT ad Aosta”, in programma il 27 giugno, offrirà un’occasione per illustrare nel dettaglio le attività previste dal nuovo centro, evidenziando le sinergie con la rete nazionale IIT e il contributo all’ecosistema regionale. L’utilizzo di tecniche di intelligenza artificiale e machine learning nell’analisi dei dati genomici sarà un tema centrale, sottolineando il ruolo sempre più importante di queste tecnologie per la medicina predittiva e personalizzata. Si prevede una discussione approfondita sull’etica della gestione dei dati genomici e sull’importanza di garantire la privacy e la sicurezza delle informazioni sanitarie dei pazienti.