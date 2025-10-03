Valle d’Aosta: Piano Triennale per Promuovere il Turismo Regionale

La Regione Valle d’Aosta ha recentemente approvato un piano strategico di promozione turistica triennale, con particolare intensificazione delle attività di comunicazione pubblicitaria nel 2025 e 2026, delineando un’ambiziosa visione per il futuro del turismo regionale.

L’iniziativa, dettagliata in un atto deliberativo, mira a rafforzare l’immagine della Valle d’Aosta come destinazione turistica di eccellenza, sia all’interno del mercato italiano che sui principali mercati internazionali.

L’approccio adottato non si limita a una semplice campagna pubblicitaria, ma si configura come un investimento sistematico nella costruzione di un brand regionale forte e riconoscibile.

L’intervento finanziario sosterrà azioni di comunicazione mirate a paesi chiave per il turismo valdostano: Italia, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Svizzera, Germania, Regno Unito, Scandinavia e ulteriori aree strategiche individuate in base all’evoluzione dei flussi turistici globali.

Il piano prevede un duplice obiettivo: da un lato, consolidare e valorizzare il brand “Valle d’Aosta”, promuovendone l’unicità paesaggistica, culturale e enogastronomica; dall’altro, supportare la visibilità dei singoli prodotti turistici e degli eventi di rilevanza regionale.

Questo include la promozione di offerte specifiche come il turismo attivo (escursionismo, sci alpino, ciclismo), il turismo culturale (patrimonio storico, musei, tradizioni), il turismo enogastronomico (vini, prodotti tipici) e il turismo esperienziale (laboratori artigianali, corsi di cucina, esperienze immersive).

L’implementazione delle attività di comunicazione sarà affidata a un network di agenzie specializzate, selezionate attraverso una procedura di gara pubblica, che dovranno garantire la creazione di contenuti innovativi, coinvolgenti e adatti ai diversi canali di comunicazione (media tradizionali, social media, digital marketing, influencer marketing).

L’analisi dei dati e il monitoraggio costante dei risultati saranno elementi cruciali per ottimizzare le strategie di comunicazione e massimizzare l’impatto delle iniziative promozionali.

Parallelamente, il piano strategico prevede una collaborazione sinergica con gli operatori turistici locali, le associazioni di categoria e gli enti di promozione turistica, al fine di creare un sistema integrato di comunicazione e di promozione del territorio.

L’obiettivo finale è quello di attrarre un turismo di qualità, sostenibile e consapevole, capace di contribuire allo sviluppo economico e sociale della Valle d’Aosta.