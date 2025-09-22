Valle d’Aosta: Rilancio Epocale della Rete Ferroviaria

La Valle d’Aosta si appresta a vivere una trasformazione epocale nel suo sistema di trasporto ferroviario, un intervento ambizioso che segna una svolta per la regione e che si inserisce in un quadro più ampio di modernizzazione delle infrastrutture nazionali.

L’intervento, che culminerà nel 2027, rappresenta un punto di snodo per la mobilità valdostana, con l’obiettivo di superare le limitazioni imposte da una rete ferroviaria, in parte, risalente al XIX secolo.

Il progetto, sostenuto da risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), mira a introdurre un paradigma di trasporti completamente rinnovato: treni più veloci, dotati di tecnologie all’avanguardia, garantendo maggiore sicurezza e affidabilità, e riducendo al minimo i disagi per i cittadini.

Un aspetto cruciale è l’impegno a realizzare stazioni completamente accessibili a persone con disabilità, un traguardo che posizionerebbe la Valle d’Aosta come la prima regione italiana a raggiungere tale obiettivo di inclusione.

L’intervento, attualmente in corso sulla linea Aosta-Ivrea, con la chiusura temporanea del tracciato a partire dal gennaio 2024, prevede un’ampia riqualificazione che interessa l’elettrificazione della linea, la sistemazione delle gallerie, l’adeguamento di sottopassi e passaggi a livello, interventi volti a eliminare colli di bottiglia e migliorare la fluidità del traffico.

L’impegno finanziario e tecnico è considerevole, ma la visione è quella di restituire ai valdostani una rete ferroviaria all’altezza delle sfide del futuro, capace di rispondere alle esigenze di pendolari, studenti, lavoratori e turisti.

L’introduzione di treni Intercity, con una velocità maggiore e una maggiore offerta di collegamenti, è un’aspirazione condivisa e in fase di studio con Ferrovie dello Stato, con l’obiettivo di migliorare i tempi di percorrenza e la connettività regionale.

Le tempistiche previste dal PNRR, con la consegna prevista per giugno dell’anno successivo, sono considerate vincolanti e l’impegno a rispettarle è un indicatore della serietà e dell’urgenza del progetto.

La sicurezza dei viaggiatori rimane una priorità assoluta, con rigorosi controlli e verifiche che accompagneranno ogni fase dell’intervento.

Il completamento dei lavori nel 2027 segnerà non solo un rinnovamento infrastrutturale, ma anche un miglioramento significativo della qualità della vita per i cittadini valdostani, che potranno beneficiare di un servizio ferroviario moderno, efficiente e accessibile, frutto di un investimento strategico per il futuro della regione.

I sacrifici temporanei causati dai lavori verranno ripagati con decenni di mobilità più agevole e sicura.