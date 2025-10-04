YouthBank Aosta: Giovani Leader per Cambiare il Territorio

YouthBank Valle d’Aosta: un’opportunità unica per giovani leader e agenti di cambiamentoLa Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta invita giovani tra i 15 e i 25 anni a candidarsi per l’edizione 2025-2026 di YouthBank, un’esperienza formativa e partecipativa di eccezionale valore.

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 20 ottobre prossimo.

YouthBank non è un semplice bando di finanziamento; è un vero e proprio percorso di crescita civica e leadership, che affida ai giovani un ruolo attivo nel definire le priorità e indirizzare le risorse a sostegno delle iniziative giovanili sul territorio.

I candidati selezionati, gli “Youth Bankers”, si troveranno a gestire in prima persona un budget dedicato, assumendosi la responsabilità di ogni fase del processo, dall’ideazione del bando alla valutazione dei progetti, fino al monitoraggio dei risultati.

Il percorso formativo prevede diverse tappe cruciali: l’identificazione collettiva delle aree di intervento prioritarie, la progettazione e implementazione di una campagna di comunicazione efficace per sensibilizzare la comunità, l’organizzazione di eventi pubblici per promuovere il bando e raccogliere proposte, e, infine, la complessa valutazione dei progetti presentati, basata su criteri di impatto sociale, sostenibilità e innovazione.

“YouthBank rappresenta un pilastro delle nostre iniziative, un’occasione irripetibile per i giovani,” sottolinea Patrik Vesan, segretario generale della Fondazione Comunitaria.

“Offre una piattaforma concreta per esercitare la cittadinanza attiva, per collaborare, per sviluppare competenze fondamentali e per dare voce a idee innovative.

Siamo orgogliosi dell’impegno profuso dai ragazzi ogni anno nella realizzazione di progetti che generano un impatto positivo e duraturo sul territorio.

Attendiamo con entusiasmo le sfide e le soluzioni che l’edizione 2026 ci riserverà.

“L’esperienza YouthBank non si limita alla gestione del bando, ma promuove anche lo sviluppo di competenze trasversali come il lavoro di squadra, la comunicazione efficace, la gestione del tempo e il problem solving. Il recente evento di chiusura del Comitato YouthBank 2024-2025, tenutosi presso Plus, ha celebrato l’impegno e la dedizione dei membri uscenti, che hanno ricevuto un attestato ufficiale per il loro contributo.

La continuità del programma è garantita dal passaggio di consegne e dall’accumulo di know-how che si tramanda di anno in anno, arricchendo l’esperienza di ogni nuova generazione di Youth Bankers.

Partecipare a YouthBank significa investire nel proprio futuro e contribuire attivamente alla costruzione di una comunità più equa, inclusiva e dinamica.