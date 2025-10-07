Aosta al Ballottaggio: Chi Guiderà il Comune?

Domenica 12 ottobre, la comunità di Aosta si appresta a decidere il proprio futuro amministrativo attraverso il turno di ballottaggio per l’elezione del Sindaco e del Vice Sindaco.

L’appuntamento, cruciale per la direzione politica che guiderà il Comune, vede contrapporsi due coalizioni nettamente distinte, frutto di un primo turno che non ha prodotto un vincitore assoluto.

Da un lato, la coalizione “Autonomista, Popolare e Democratica” presenta Raffaele Rocco come candidato Sindaco, affiancato da Valeria Fadda come sua Vice.

Questa compagine, forte del 45,29% delle preferenze ottenute nel primo turno, incarna una visione di governance improntata all’autonomia regionale, con un’attenzione particolare alle tematiche sociali e allo sviluppo economico locale, privilegiando, presumibilmente, politiche di sostegno alle famiglie e alle imprese del territorio.

Dall’altro lato, il centrodestra, rappresentato da Giovanni Girardini (candidato Sindaco) e Sonia Furci (Vice), si presenta con il sostegno di “La Renaissance valdotaine”.

Con un risultato del 42,69% al primo turno, questa coalizione proietta un’immagine di rinnovamento, suggerendo un approccio più orientato all’efficienza amministrativa, alla modernizzazione dei servizi pubblici e, probabilmente, a politiche di sviluppo turistico e infrastrutturale, con un’enfasi sulla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale della Valle d’Aosta.

Sono chiamati alle urne i 28.590 elettori aventi diritto, condizione necessaria per poter partecipare al voto essere maggiorenni al 28 settembre, data della precedente votazione.

La durata della votazione sarà estesa per quindici ore, dalle 7:00 alle 23:00 di domenica 12 ottobre, garantendo la massima accessibilità all’atto democratico.

L’esercizio del diritto di voto è diretto e univoco: l’elettore, munito di tessera elettorale e documento di identità valido, dovrà esprimere la propria preferenza tracciando un segno con la matita copiativa esclusivamente sul rettangolo recante i nomi dei candidati Sindaco e Vice Sindaco scelti.

Questo gesto, apparentemente semplice, costituisce l’espressione diretta della volontà popolare e determina la composizione dell’organo esecutivo del Comune di Aosta.

Immediatamente successive alla chiusura dei seggi, prenderanno avvio le operazioni di scrutinio, precedute dall’accertamento del numero di votanti e da altre formalità procedurali, al fine di garantire la correttezza e la trasparenza dell’intera procedura elettorale.

Il risultato, atteso con trepidazione dalla comunità aostana, delineerà il futuro amministrativo del Comune e le priorità per i prossimi anni.