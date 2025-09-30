Aosta, ballottaggio amaro: la rabbia degli astenuti sfida i partiti

Il ballottaggio del 12 ottobre ad Aosta si prospetta un terreno complesso, un riflesso amplificato delle fratture che attraversano la comunità.

Lungi dall’essere una semplice contesa tra le due coalizioni di centrodestra e centrosinistra, la sfida si rivela un’eco delle profonde disaffezioni e disillusioni che permeano la cittadinanza.

Giovanni Girardini, candidato sindaco del centrodestra, ne coglie con amarezza la portata: l’influenza delle liste di Avs e Valle d’Aosta aperta, pur significativa, si affievolisce di fronte alla massa silenziosa, quella dei non votanti.

Questo dato, ben più consistente di qualsiasi schieramento politico definito, non è un mero numero statistico, ma un sintomo di una crisi di fiducia.

Rappresenta l’espressione di un elettorato disilluso, in cerca di alternative che percepisce assenti o inadeguate.

La scelta di astenersi, di esprimere un voto di protesta con schede bianche o imprecazioni, è un atto di rifiuto, una denuncia implicita nei confronti di un sistema politico che non riesce a intercettare le esigenze e le aspettative dei cittadini.

La debolezza emersa di Fratelli d’Italia e della Lega, soprattutto nel contesto urbano, è un ulteriore tassello per comprendere la dinamica in atto.

L’analisi di Girardini porta a identificare una città profondamente divisa in tre blocchi distinti: l’immenso comparto degli astenuti e dei voti negativi, un elettorato silente che esprime un profondo senso di distacco; la coalizione centrista, proiettata verso un cambiamento di passo, una visione di progresso e innovazione; e, infine, la coalizione di centrosinistra, che incarna una continuità con il passato, un approccio più conservatore.

La disaffezione politica non è un fenomeno isolato; è un campanello d’allarme che richiede un’azione concreta.

Il voto di astensione, il voto di protesta, sono segnali inequivocabili di un elettorato che si sente escluso, ignorato, o addirittura tradito.

La democrazia non può sopravvivere senza la partecipazione attiva dei cittadini.

È imperativo che le forze politiche, al di là delle appartenenze ideologiche, si impegnino ad ascoltare le voci silenziose, a comprendere le ragioni del disagio, a proporre soluzioni concrete che possano riaccendere la speranza e il senso di appartenenza alla comunità.

Il ballottaggio non è solo una sfida elettorale, ma un’occasione per avviare un processo di riconciliazione, un percorso di dialogo e collaborazione che possa superare le divisioni e costruire un futuro migliore per Aosta.

La scelta, come sottolinea Girardini, deve essere ponderata, responsabile, guidata dalla volontà di scegliere il meglio per la città, nel rispetto dei valori democratici e nella consapevolezza che il futuro di Aosta dipende dalla partecipazione attiva e consapevole di tutti i suoi cittadini.