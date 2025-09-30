Aosta, primi risultati: coalizione civica in vantaggio, sfida aperta.

Le prime proiezioni, basate sull’elaborazione di circa un quinto dei voti espressi, delineano uno scenario elettorale in evoluzione per il Comune di Aosta.

La coalizione civica, nata dalla convergenza tra forze autonomiste e il Partito Democratico, si presenta come forza trainante, con Raffaele Rocco candidato sindaco e Valeria Fadda in lizza per la carica di vicesindaco.

Questo fronte, che ambisce a incarnare un’alternativa pragmatica e inclusiva, raccoglie al momento il 45,8% delle preferenze.

A stretto inseguimento, la coalizione di centrodestra, guidata da Giovanni Girardini e sostenuta da Sonia Furci come sua vice, totalizza il 42,1% dei voti.

Questa formazione, probabilmente animata da una visione più conservatrice e focalizzata su temi quali lo sviluppo economico e la gestione del territorio, si trova a fronteggiare una sfida impegnativa per superare il vantaggio iniziale della coalizione rivale.

Il quadro politico locale si arricchisce ulteriormente con la presenza di due ulteriori liste.

Avs-Rete Civica, con Eugenio Torrione e Katya Foletto, si pone come voce indipendente, raccogliendo il 6,7% dei voti e rappresentando una platea di elettori sensibili a tematiche di partecipazione democratica e trasparenza amministrativa.

Infine, Vda Aperta, con Diego Foti e Chiara Giordano, incrocia il suo percorso nel panorama elettorale con il 5,3% delle preferenze, ponendo l’accento su una visione di sviluppo territoriale e innovazione sociale, con particolare attenzione alle dinamiche delle valli valdostane.

È importante sottolineare che queste cifre rappresentano un’istantanea di un processo elettorale ancora in corso.

L’affluenza alle urne, che potrebbe influenzare significativamente l’esito finale, e la distribuzione geografica dei voti potrebbero alterare queste proiezioni iniziali.

L’analisi dei risultati, una volta completata la scrutinio, offrirà una visione più precisa delle preferenze degli elettori e delle dinamiche che hanno caratterizzato questa tornata elettorale, delineando con maggiore chiarezza le prospettive per il futuro assetto amministrativo del Comune di Aosta.

La competizione, per quanto ancora aperta, rivela un elettorato diviso e attento a valutare le proposte dei diversi candidati, alla ricerca di risposte concrete per le sfide che attendono il territorio.