martedì 7 Ottobre 2025
16.3 C
Aosta
Aosta Politica

Aosta: un bivio cruciale per il futuro della città.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Il duello per la guida di Aosta si presenta come un bivio cruciale per il futuro della città, un momento in cui la cittadinanza è chiamata a esprimere una preferenza che trascende la mera scelta di un nome, configurandosi come una dichiarazione di intenti per il percorso di sviluppo urbano e sociale.

Valle d’Aosta Aperta, nel formulare la propria presa di posizione a sostegno delle candidature di Rocco e Fadda, non si limita a una mera indicazione di voto, ma esprime una scelta fondata su principi e valori ritenuti imprescindibili per il rispetto della Costituzione e per la salvaguardia della democrazia locale.

L’alternativa rappresentata da Girardini e Furci, a fronte di un confronto costruttivo che ha evidenziato alcune convergenze, appare carente nella visione strategica e nella capacità di incarnare gli interessi della comunità.

Il programma di Valle d’Aosta Aperta si articola attorno a un pilastro fondamentale: l’autonomia gestionale, non meramente formale, ma concreta, per la città, distanziandosi dalla burocrazia regionale che spesso soffoca le iniziative locali.

Questo implica una maggiore capacità di decisione e di intervento diretto sui temi cruciali per la vita quotidiana dei cittadini.
La difesa incondizionata della sanità pubblica e dei servizi essenziali costituisce un altro punto fermo.

In un’epoca segnata dalla crescente pressione per la privatizzazione dei servizi, l’impegno a preservare il welfare locale si configura come un atto di responsabilità verso le fasce più vulnerabili della popolazione.
L’attenzione al diritto all’abitazione, declinato attraverso strumenti concreti come l’incentivazione di affitti a prezzi accessibili e il recupero di immobili abbandonati, risponde a una necessità sociale urgente, contribuendo a contrastare la gentrificazione e a garantire un accesso equo alle risorse abitative.

La trasparenza amministrativa e la partecipazione attiva dei cittadini, coinvolti nei processi decisionali che impattano sulla loro quotidianità, si traducono in una governance più efficiente e responsabile.

La promozione di un modello di sviluppo turistico sostenibile, con l’iniziativa “Aosta duty free” dedicata ai flussi extra UE, mira a valorizzare il commercio locale, a creare nuove opportunità di lavoro e a rendere la città più attrattiva per un turismo di qualità, preservando l’identità culturale e l’ambiente naturale.

L’appello a contrastare l’astensionismo e a recarsi alle urne domenica 12 ottobre non è un invito a un mero esercizio di voto, ma una richiesta di partecipazione consapevole a un processo democratico che definisce il futuro di Aosta.

Scegliere Rocco e Fadda significa abbracciare una visione di città autonoma, inclusiva, trasparente e prospera, capace di affrontare le sfide del presente e di costruire un futuro migliore per tutti i suoi abitanti.

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved