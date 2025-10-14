Bassa Affluenza: Un Segnale di Frattura e una Sfida per il Futuro.

L’affluenza alle urne, significativamente contenuta in questa tornata elettorale, solleva interrogativi profondi e ineludibili.

Questo dato non è un semplice numero; è il riflesso di una frattura sociale, di un’erosione della fiducia nelle istituzioni e, forse, di una crescente disillusione nei confronti della politica e delle sue promesse.

Ignorare tale segnale equivarrebbe a commettere una grave miopia strategica per il futuro della nostra comunità.

Il risultato elettorale, frutto di un percorso che ha visto un primo e un secondo turno, rappresenta un punto di partenza, un’opportunità imperdibile per intraprendere un percorso di ricostruzione e riavvio.

Non si tratta semplicemente di celebrare una vittoria, ma di assumersi la responsabilità di interpretare le ragioni che hanno portato a questa bassa affluenza e di rispondere ad esse con azioni concrete e un approccio profondamente rinnovato.

Il mandato che ci è stato conferito, frutto dell’impegno e della partecipazione attiva di numerosi cittadini e cittadine, ci impone un profondo ripensamento del rapporto tra amministrazione e territorio.

Dobbiamo andare oltre la retorica del bene comune e tradurla in politiche che siano realmente percepite come tali, che rispondano ai bisogni reali della popolazione, che favoriscano l’inclusione e la giustizia sociale.

Questo implica un’apertura radicale al dialogo, un ascolto attento e costante delle istanze provenienti dal basso, un coinvolgimento attivo dei cittadini nelle decisioni che li riguardano.

È necessario creare spazi di partecipazione, promuovere la trasparenza, incentivare il controllo democratico dell’azione amministrativa.

Non possiamo permetterci di operare in un’ottica di élite o di deleghe chiuse.

Il nostro compito è costruire ponti, non barriere; favorire la collaborazione, non la competizione sterile; promuovere la coesione sociale, non la frammentazione.

Questo rinnovamento non si limita all’ambito politico; deve investire l’intera comunità, stimolando la partecipazione civica, rafforzando il tessuto sociale, promuovendo la cultura della responsabilità e della solidarietà.

Il futuro di Aosta non è determinato solo dalle scelte dell’amministrazione, ma dalla capacità di ogni cittadino di sentirsi parte attiva del progetto comune, di contribuire con le proprie competenze e il proprio impegno alla costruzione di una città più giusta, più vivibile, più prospera.

Affrontiamo questa sfida con umiltà, determinazione e la ferma volontà di restituire alla nostra comunità la fiducia e la speranza che le sono state sottratte.