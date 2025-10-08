Bilancio Regione Valle d’Aosta: solidità e crescita a +419 milioni

Il documento di bilancio consolidato della Regione Valle d’Aosta offre un quadro dettagliato e rassicurante della performance economica e finanziaria del complesso delle amministrazioni pubbliche che la compongono, proiettando una struttura solida e capace di perseguire efficacemente i propri obiettivi istituzionali.

Come illustrato dal Presidente Renzo Testolin, il bilancio non si limita a una mera rendicontazione, ma si configura come uno strumento di trasparenza e informazione a disposizione del Consiglio regionale e della comunità valdostana.

L’analisi dello stato patrimoniale consolidato rivela una base imponete, attestandosi a 7 miliardi e 821 milioni di euro.

Un elemento particolarmente significativo è rappresentato dal patrimonio netto, che si eleva a 5 miliardi e 629 milioni di euro, con un incremento sostanziale di 419 milioni rispetto all’esercizio precedente.

Tale crescita indica una progressiva accumulazione di risorse, frutto di una gestione oculata e strategica.

Il conto economico dell’esercizio chiuso mostra un risultato positivo di oltre 506 milioni di euro, una cifra che testimonia la capacità di generare valore e di contribuire al benessere collettivo.

Sebbene l’ente Regione abbia registrato una diminuzione dell’utile di 40 milioni, tale decremento è stato ampiamente compensato dalla performance positiva del Gruppo Finaosta-CVA Spa, che ha contribuito con un incremento di circa 63 milioni di euro, evidenziando la rilevanza strategica di questa componente all’interno del Gruppo.

Questi risultati congiuntamente dimostrano non solo un equilibrio finanziario e patrimoniale, ma anche una resilienza e una capacità di adattamento che consentono alla Regione di affrontare le sfide future con maggiore sicurezza.

La solidità strutturale del Gruppo consente una pianificazione strategica delle risorse, orientata a soddisfare le esigenze della comunità valdostana, in linea con le direttive e gli obiettivi stabiliti dal Consiglio Regionale.

Il bilancio consolidato, pertanto, rappresenta un elemento chiave per la valutazione della performance amministrativa e per la definizione di politiche pubbliche volte a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, garantendo al contempo la sostenibilità finanziaria nel medio-lungo periodo.

L’attenzione ai dettagli e la trasparenza nella comunicazione di questi dati sono fondamentali per rafforzare la fiducia dei cittadini e per promuovere una governance responsabile ed efficiente.