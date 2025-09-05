Elly Schlein in Valle d’Aosta: dialogo e futuro per la regione

La Valle d’Aosta, crocevia alpino e porta d’accesso all’Europa, si prepara ad accogliere un’intensa ondata di iniziative politiche volte a delineare un futuro condiviso.

In un contesto nazionale segnato da sfide complesse e da una rinnovata ricerca di identità, il Partito Democratico intende rafforzare la propria presenza territoriale con un programma di incontri che vedrà protagonista la segretaria nazionale, Elly Schlein, domenica 7 settembre ad Aosta, presso la Porta Pretoria.

Questo appuntamento, più che una semplice visita, si configura come un’occasione strategica per dialogare direttamente con la cittadinanza, ascoltare le istanze locali e presentare una visione politica che trascende i confini regionali, abbracciando prospettive nazionali e sovranazionali.

La Valle d’Aosta, con la sua identità alpina e la sua posizione geografica privilegiata, incarna la necessità di un approccio politico integrato, capace di coniugare le peculiarità del territorio con le dinamiche europee.

Il calendario di incontri, attentamente orchestrato in collaborazione con la segreteria nazionale, testimonia un forte impegno a sostenere la regione e la sua capitale.

Si tratta di un segnale tangibile della volontà del partito di investire risorse e competenze per affrontare le problematiche specifiche del territorio, che spaziano dalla tutela dell’ambiente montano alla promozione dello sviluppo economico sostenibile, passando per la salvaguardia delle tradizioni culturali e l’innovazione sociale.

A supportare l’azione di Elly Schlein, interverranno altre figure di spicco del partito.

Marta Bonafoni, consigliera regionale del Lazio e esperta di terzo settore, affronterà temi cruciali per lo sviluppo della comunità, concentrandosi in particolare sulla Kiuva di Arnad il 10 settembre.

Pier Luigi Bersani, figura storica del partito e portatore di una visione politica matura e articolata, sarà a disposizione della cittadinanza giovedì 11 settembre in Place des Franchises.

Questi eventi non sono concepiti come meri comizi elettorali, ma come veri e propri momenti di partecipazione democratica, opportunità per i cittadini di confrontarsi direttamente con i candidati e le candidate del Partito Democratico, contribuendo attivamente alla definizione del programma elettorale.

Il segretario regionale, Luca Tonino, sottolinea l’importanza di questi incontri come occasioni per tessere nuove relazioni, rafforzare il tessuto sociale e costruire una politica più vicina alle persone e alle loro esigenze.

L’obiettivo è quello di avviare un percorso di ascolto e partecipazione che vada oltre le elezioni, creando una piattaforma permanente di dialogo e collaborazione tra il partito e la comunità valdostana.