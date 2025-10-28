Giunta Regionale Valle d’Aosta: Definizione in Arrivo, Testolin Fissa i Tempi

La formazione della nuova giunta regionale, un processo delicato e cruciale per l’amministrazione della Valle d’Aosta, sembra destinata a concludersi in tempi rapidi.

Renzo Testolin, designato dal Conseil fédéral dell’Uv per guidare l’iter costituente, prevede che la definizione della maggioranza di governo e la successiva assegnazione delle deleghe alle figure apicali avverranno nel giro di una settimana.

Questa previsione è emersa a margine della prima sessione del Consiglio Valle, inaugurante la diciassettesima legislatura, un momento simbolico che segna l’inizio di una nuova fase politica per la regione.

L’imminenza della formazione della giunta riflette la necessità di garantire continuità amministrativa e di affrontare le sfide che attendono la Valle d’Aosta.

Il Conseil fédéral, organo chiave in questo processo, si riunirà in due sessioni decisive: la prima per ufficializzare la composizione della nuova maggioranza, e la seconda per formalizzare l’assegnazione delle responsabilità all’interno dell’esecutivo regionale.

Testolin, pur consapevole dell’importanza del momento, sottolinea come la decisione sulla nuova maggioranza non sia dettata da preconcetti o schemi predefiniti, ma piuttosto da una dinamica in divenire, un processo di convergenza e valutazione delle proposte in campo.

Si tratta di un’evoluzione che tiene conto delle diverse sensibilità politiche presenti nel Consiglio Valle e delle aspirazioni della popolazione valdostana.

L’Uv, forte del suo ruolo di guida del processo costituente, si impegna ad affrontare con apertura e responsabilità le proposte che emergeranno, dimostrando la volontà di costruire una giunta solida e rappresentativa, capace di rispondere efficacemente alle esigenze del territorio.

La sfida è quella di superare le divisioni e trovare un terreno comune, orientando le scelte verso il bene comune e la prosperità della Valle d’Aosta.

Questo approccio pragmatico e costruttivo si prefigge di garantire una transizione fluida e di gettare le basi per una legislatura proficua e orientata al futuro.