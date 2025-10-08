Limiti di mandato: AVS-RC alza la voce per la salvaguardia democratica

La recente discussione in Consiglio Valle sul limite dei mandati, con il parere depositato, ha generato un acceso dibattito e una presa di posizione netta da parte del gruppo consiliare Alleanza Verdi Sinistra-Rete Civica (AVS-RC).

La preoccupazione per possibili derive interpretative, testimoniata dalle iniziali richieste di chiarimenti legali da parte dei consiglieri Testolin e Bertschy, non ha smorzato la determinazione del gruppo di opposizione a difendere l’intento originario del legislatore.

L’AVS-RC sottolinea come la recente tornata elettorale abbia evidenziato con chiarezza l’influenza significativa delle cariche comunitarie sul processo politico regionale.

Il fenomeno, lungi dall’essere marginale, rischia di distorcere la rappresentanza democratica e di concentrare un potere eccessivo nelle mani di pochi individui, limitando la possibilità di rinnovamento e di ingresso di nuove forze politiche.

La legge sui limiti di mandato, concepito come strumento di bilanciamento e di garanzia di una politica più aperta e partecipativa, non può essere piegata a interpretazioni che ne compromettano l’efficacia.

L’opposizione si pone come baluardo per la salvaguardia di questo principio fondamentale, ribadendo la necessità di un’applicazione rigorosa e coerente.

L’AVS-RC manifesta con fermezza la propria disponibilità a tutelare la volontà del legislatore, preannunciando un’azione legale proattiva in caso di violazioni della norma.

La tutela del principio democratico, della trasparenza e dell’equità nell’accesso alle cariche pubbliche è prioritaria e impegna il gruppo consiliare a vigilare attivamente sull’applicazione della legge, a prescindere da affiliazioni politiche o convenienze personali.

La difesa della volontà popolare espressa attraverso il legislatore rappresenta un dovere imprescindibile per chiunque ricopra una posizione di responsabilità pubblica.