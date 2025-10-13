Rocco Sindaco ad Aosta: un voto combattuto e nuove sfide

Aosta elegge un nuovo corso amministrativo con Raffaele Rocco, sessantatreenne ingegnere, destinato a guidare la città.

La sua vittoria, sancita al ballottaggio con un margine sottile – il 50,06% dei voti, corrispondenti a 6.420 preferenze – testimonia la complessità del panorama politico locale e la frammentazione dell’elettorato.

A fargli da spalla nella guida della comunità è l’avvocata Valeria Fadda, che assume il ruolo di vicesindaco.

La coalizione che sostiene Rocco e Fadda, un’articolata alleanza che abbraccia forze autonomiste e il Partito Democratico, ha saputo intercettare un desiderio di cambiamento e una ricerca di soluzioni innovative per le sfide che affliggono la città.

L’elezione, tuttavia, non è stata affatto scontata.

L’avversario, l’imprenditore Giovanni Girardini, candidato sindaco con Sonia Furci come vicesindaco, espressione di un solido centrodestra, ha dimostrato una notevole capacità di mobilitazione, ottenendo un risultato ravvicinato – il 49,94% dei voti, pari a 6.405 preferenze – e confermando la presenza di un elettorato con sensibilità politiche distinte e spesso contrastanti.

Questa elezione non è solo un passaggio formale di potere; è il risultato di un dibattito acceso sulle priorità della città.

Tra le questioni cruciali che hanno animato la campagna elettorale vi sono la gestione del turismo, la tutela del patrimonio storico-culturale, lo sviluppo economico sostenibile, e la qualità dei servizi pubblici, dall’assistenza sanitaria ai trasporti.

Il sottile margine di differenza tra i due candidati evidenzia l’importanza di una governance inclusiva e dialogica, capace di raccogliere le istanze di tutte le componenti della comunità.

L’insediamento di Rocco e Fadda segna l’inizio di un nuovo capitolo per Aosta, con la promessa di affrontare le sfide future con un approccio rinnovato e una visione orientata al bene comune.

La capacità di costruire ponti tra diverse sensibilità politiche e di tradurre le aspettative dei cittadini in azioni concrete sarà determinante per il successo dell’amministrazione e per la costruzione di una Aosta più prospera e coesa.

Il voto, pur sancendo una vittoria, lancia un monito: l’ascolto costante e la responsabilità sono i pilastri fondamentali per un governo che aspiri a rappresentare veramente tutti i cittadini.