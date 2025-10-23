Testolin incaricato: Valdosta verso un nuovo governo regionale.

Il Conseil Fédéral dell’Union Valdôtaine, con una solida affluenza che ha visto l’approvazione pressoché unanime (76 voti favorevoli e una sola astensione), ha ufficialmente delegato l’attuale Presidente della Regione, Renzo Testolin, al delicato compito di avviare un processo di consultazione volto alla formazione del futuro governo regionale.

Questa decisione, presa durante una riunione concisa ma densa di significato a Saint-Christophe, riflette l’urgenza di definire una solida base di governo in un contesto regionale complesso.

La delega a Testolin non è un mero atto formale, ma un mandato preciso e articolato, coadiuvato dal lavoro sinergico della Commissione Politica e del Comité fédéral.

Quest’organo collaborativo dovrà orchestrare un’ampia fase di dialoghi e valutazioni, esplorando possibili convergenze programmatiche e definendo le priorità strategiche per la Valle d’Aosta.

Il documento programmatico, presentato dal Presidente dell’Uv, Joël Farcoz, sottolinea l’imperativo di costruire non solo una maggioranza, ma un vero e proprio progetto di governo, capace di affrontare le sfide pressanti che affliggono la comunità valdostana.

L’obiettivo primario è la creazione di un esecutivo regionale caratterizzato da stabilità e resilienza, in grado di offrire risposte concrete e durature alle aspettative dei cittadini.

Questo implica un approccio proattivo nella gestione delle risorse, un impegno costante per lo sviluppo economico sostenibile e un’attenzione particolare alle esigenze delle fasce più vulnerabili della popolazione.

La stabilità del governo è vista come prerequisito fondamentale per implementare riforme strutturali e attrarre investimenti, sia nazionali che internazionali, che possano generare crescita e occupazione.

La Valle d’Aosta, in quanto Regione a statuto speciale, si trova ad affrontare peculiarità amministrative e legislative che richiedono un’azione di governo ponderata e competente.

Il rispetto dello Statuto di autonomia, garante di diritti e competenze specifiche, costituisce un vincolo imprescindibile, ma anche un’opportunità per valorizzare le peculiarità regionali e promuovere un’identità valdostana forte e distintiva.

Il percorso che attende il Presidente incaricato sarà costellato di sfide e negoziazioni, con l’obiettivo di individuare un perimetro politico condiviso e di assegnare gli incarichi apicali, le cui decisioni saranno poi sottoposte al vaglio e all’approvazione del Conseil Fédéral in sedute successive.

La trasparenza e la partecipazione, principi fondanti dell’Union Valdôtaine, guideranno ogni fase del processo, mirando a costruire un governo che sia espressione della volontà popolare e promotore del bene comune.