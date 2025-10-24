Testolin: Prudente ottimismo per il nuovo esecutivo regionale.

La giornata si è conclusa con un’atmosfera di intensa attività e di prudente ottimismo, preludio a una fase cruciale per il futuro istituzionale della regione.

Renzo Testolin, designato dal Consiglio federale dell’Ufficio per guidare il delicato processo di consultazione volto alla formazione del nuovo esecutivo, ha espresso una valutazione positiva, pur consapevole delle complessità intrinseche alla missione che lo attende.

Le interlocuzioni, condotte separatamente con rappresentanze dei principali schieramenti politici – Partito Democratico, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Alleanza Democratica Centro e Lega – si sono rivelate un terreno fertile per l’identificazione di potenziali convergenze e per una più precisa definizione delle priorità.

L’obiettivo primario, sottolineato da Testolin, è quello di edificare una compagine governativa capace di superare le divisioni ideologiche e di orientare l’azione amministrativa verso obiettivi condivisi, garantendo la necessaria stabilità politica per l’intera legislatura quinquennale.

Il lavoro di Testolin non si limita alla mera constatazione di posizioni comuni, ma mira a un’analisi approfondita delle opportunità di sinergia, sondando il terreno per la creazione di un’agenda politica condivisa e per la definizione di strategie operative che possano tradurre le aspirazioni della collettività in risultati concreti.

L’approccio è volto a costruire ponti, a favorire il dialogo e a stimolare la cooperazione tra forze politiche spesso antagoniste.

Con franchezza, Testolin ha reso noto alle delegazioni incontrate che la formazione di un governo stabile e coeso entro la data del 28 ottobre, termine ultimo fissato dal Consiglio Valle, appare altamente improbabile.

Le dinamiche politiche in atto, la pluralità di istanze e la complessità delle relazioni tra i diversi gruppi parlamentari rendono i tempi eccezionalmente ristretti, rendendo essenziale una riflessione più ampia e un processo di negoziazione più approfondito.

Domani, la missione di Testolin proseguirà con l’incontro con una delegazione di Avs-Rete civica, un ulteriore tassello nel mosaico di consultazioni che mira a cogliere tutte le voci e a costruire un esecutivo che possa rappresentare al meglio l’intera comunità regionale.

Il percorso è complesso, ma la determinazione e la capacità di mediazione di Testolin offrono segnali di speranza per il futuro politico della regione.