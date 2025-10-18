sabato 18 Ottobre 2025
Valdosta: Fratelli d’Italia apre al dialogo con l’Union Valdôtaine

In vista della delicata fase di formazione del nuovo governo regionale valdostano, Fratelli d’Italia, attraverso la voce del suo commissario Enzo Amich, manifesta un approccio improntato all’ascolto e al dialogo con l’Union Valdôtaine (UV).
L’auspicio è quello di costruire un’intesa che trascenda le dinamiche partitiche, perseguendo un obiettivo comune: il benessere della regione e la garanzia di una governance solida e duratura, in linea con le strategie delineate dal governo nazionale.
L’approccio di Fratelli d’Italia si inserisce in un contesto più ampio di consultazioni a cui parteciperà l’intera coalizione di centrodestra.

Sebbene l’unità di intenti e l’esigenza di un percorso condiviso siano prioritari, la convocazione di un incontro bilaterale tra Forza Italia e l’UV, già fissato per lunedì, introduce una nota di complessità.
Amich ipotizza che tale incontro possa servire a delineare le posizioni preliminari, con l’obiettivo di affrontare le questioni successive in maniera corale, all’interno della coalizione.
La visione di Fratelli d’Italia, condivisa a livello nazionale, pone l’accento sull’importanza di presentarsi alle consultazioni come un blocco di centrodestra coeso.
Questa strategia si fonda sulla convinzione che la forza risieda nell’unità, e che la competenza sia amplificata dalla collaborazione.
Il commissario Amich sottolinea come la Valle d’Aosta necessiti urgentemente di stabilità, elemento imprescindibile per implementare politiche efficaci e sostenibili a lungo termine, capaci di generare benefici tangibili per la comunità regionale.

La stabilità governativa, come elemento chiave di sviluppo, presuppone la capacità di superare le divisioni interne alla coalizione e di elaborare un programma politico condiviso, orientato alla crescita economica, alla tutela del territorio e alla valorizzazione delle risorse umane.

L’esperienza passata dimostra che l’unità di intenti e la capacità di agire in modo coordinato sono fattori determinanti per il successo delle iniziative politiche e per la realizzazione di progetti ambiziosi.
La Valle d’Aosta, con le sue peculiarità geografiche, economiche e sociali, richiede un approccio politico pragmatico e orientato al risultato, capace di affrontare le sfide del futuro con coraggio e determinazione.

La formazione di una maggioranza solida e coesa rappresenta la condizione necessaria per garantire la continuità delle politiche pubbliche e per avviare un ciclo di sviluppo sostenibile e duraturo, che coinvolga tutti i settori della società valdostana.

La prospettiva di una governance stabile e competente si configura, dunque, come una priorità assoluta per il bene comune.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

