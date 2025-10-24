cityfood
venerdì 24 Ottobre 2025
Aosta Politica

Valle d’Aosta: Dialogo costruttivo apre a un nuovo governo regionale

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Il dialogo costruttivo ha generato un’esito positivo, caratterizzato da un confronto approfondito su questioni cruciali per il futuro della Valle d’Aosta.

L’incontro, percepito come un segnale di serietà e apertura al dialogo, ha visto protagonisti Forza Italia Valle d’Aosta, rappresentata dalla coordinatrice regionale Emily Rini, i suoi eletti, una delegazione de La Renaissance e la commissione politica dell’Union Valdôtaine.

Questa convergenza di forze politiche testimonia una volontà condivisa di superare le divisioni e ricercare soluzioni comuni.

Il Conseil fédéral del Mouvement autonomista valdostano ha formalmente affidato al Presidente uscente della Regione, Renzo Testolin, il compito di intraprenere un ciclo di consultazioni volte a definire la composizione del nuovo governo regionale.

Questo mandato sottolinea l’importanza attribuita alla formazione di un esecutivo stabile e rappresentativo, in grado di rispondere efficacemente alle sfide che attendono la comunità valdostana.

Emily Rini ha dettagliato i temi centrali del confronto, evidenziando come trasporti, sanità, la delicata questione delle concessioni idroelettriche e le imprescindibili riforme istituzionali abbiano costituito il fulcro delle discussioni.

Questi ambiti, preesistenti nel programma elettorale di Forza Italia, riflettono priorità condivise con l’elettorato valdostano.
L’impegno assunto non è rivolto all’Union Valdôtaine in sé, ma all’insieme dei cittadini che hanno riposto fiducia nella proposta politica di Forza Italia durante le elezioni regionali.
Questo aspetto è fondamentale per chiarire la natura dell’impegno, che si configura come una risposta alle aspettative e alle esigenze espresse dai votanti.
La promessa mantenuta non è un patto con un singolo partito, bensì un accordo con la popolazione valdostana, un vincolo verso la realizzazione di un progetto regionale condiviso e sostenibile.

Il dialogo aperto e il confronto costruttivo rappresentano dunque un passo significativo verso la costruzione di una Valle d’Aosta più coesa e prospera.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

