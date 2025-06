Valle d’Aosta: Fratelli d’Italia denuncia caos elettorale e minaccia azioni legali.

La crescente tensione politica in Valle d’Aosta si concentra sull’urgenza di definire i comizi elettorali, un nodo cruciale che Fratelli d’Italia considera fonte di grave incertezza e potenziale compromissione del processo democratico. Il referente locale del partito, Alberto Zucchi, ha espresso con fermezza la richiesta di una immediata convocazione da parte del Presidente della Regione, Renzo Testolin, sottolineando l’imperativo di disinnescare un clima di sospensione che, a suo dire, è stato deliberatamente generato dalla maggioranza di governo.La preoccupazione principale di Fratelli d’Italia non si limita alla mera convocazione dei comizi. L’incertezza riguarda anche le procedure di accesso alle urne, in particolare la raccolta firme, elemento imprescindibile per la partecipazione al voto. La carenza di moduli, la vaghezza delle istruzioni e l’assenza di una data certa hanno generato un quadro normativo opaco e privo di chiarezza, ostacolando l’esercizio dei diritti elettorali e minando la fiducia dei cittadini nel sistema democratico. Zucchi denuncia la situazione come “non seria”, evidenziando la necessità di garantire un percorso elettorale trasparente e accessibile a tutti i partecipanti.La questione si complica ulteriormente con l’imminenza delle elezioni. Modificare le regole elettorali a distanza di pochi mesi dalla data fissata, secondo Zucchi, costituisce una manovra inopportuna e potenzialmente viziata, che rischia di compromettere la legittimità del processo elettorale. Il partito guidato da Giorgia Meloni intende, quindi, adire le vie legali, impugnando il decreto in questione e affidando la decisione a un giudice terzo, in modo da assicurare un giudizio imparziale e indipendente.La posizione di Fratelli d’Italia si articola attorno alla difesa del principio democratico e alla tutela dei diritti elettorali. La richiesta di una data certa non è soltanto una questione formale, ma una condizione essenziale per garantire la possibilità di presentare candidature complete e trasparenti. Imporre la raccolta firme senza aver previamente definito le modalità e ottenuto l’accettazione delle candidature, equivarrebbe a costringere i partecipanti a firmare moduli in bianco, una pratica inaccettabile in una democrazia matura. La trasparenza, la chiarezza e la certezza delle regole rappresentano, dunque, i pilastri su cui Fratelli d’Italia intende costruire la propria partecipazione al processo elettorale valdostano. L’auspicio è che l’intervento del giudice possa restituire legalità e chiarezza a una situazione che rischia di compromettere la credibilità dell’intero processo elettorale.