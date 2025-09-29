Valle d’Aosta: l’Union Valdôtaine conferma il suo ruolo guida

Il risultato elettorale che si sta cristallizzando nella Valle d’Aosta rappresenta un mandato chiaro e inequivocabile: la salvaguardia di un’identità regionale forte e la riaffermazione dei principi che ne costituiscono il fondamento.

L’Union Valdôtaine, confermandosi come forza politica di riferimento, accoglie con profonda gratitudine il voto dei cittadini valdostani, un atto di fiducia che sancisce la continuità di un percorso politico radicato nella storia e proiettato verso il futuro.

Questo successo elettorale non è semplicemente un riconoscimento del movimento autonomista, ma un atto di adesione a valori fondamentali che hanno plasmato l’autocoscienza regionale: il federalismo, inteso come sistema di equilibrio e autonomia, la sussidiarietà, principio cardine per garantire che le decisioni siano prese a livello più vicino ai cittadini, e l’autogoverno, espressione della volontà di gestire le proprie risorse e il proprio destino.

L’affermazione dell’Union Valdôtaine, che trascende le divisioni partitiche e supera ogni altra forza politica, sottolinea un desiderio diffuso di stabilità, competenza e visione strategica.

Si tratta di una risposta concreta a un’aspirazione a un’amministrazione capace di bilanciare la tutela dell’identità regionale con l’apertura al cambiamento e alle nuove sfide globali.

Il movimento, guidato da Joel Farcoz, si impegna a onorare questo mandato con responsabilità e lungimiranza, preservando la coesione interna e valorizzando il contributo di donne e uomini provenienti da ogni angolo del territorio valdostano.

L’esperienza accumulata in ottant’anni di attività politica si coniuga con una volontà di rinnovamento, di apertura a nuove idee e talenti, per affrontare le complessità del presente e costruire un futuro prospero e sostenibile per la Valle d’Aosta.

L’Union Valdôtaine si pone come garante di un’azione politica orientata al bene comune, promuovendo un dialogo costruttivo con tutte le forze politiche e sociali, nella consapevolezza che solo attraverso la collaborazione e il confronto si possono raggiungere obiettivi ambiziosi e duraturi, rafforzando il ruolo della Valle d’Aosta all’interno del contesto nazionale e internazionale.