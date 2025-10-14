Valle d’Aosta: Maggioranza Autonomista Solida, Definiti i Primi Passi

Il panorama politico valdostano si configura con un’impostazione orientata verso una solida maggioranza autonomista, delineata a seguito delle elezioni del 28 settembre.

L’ipotesi più probabile, emersa dalle prime interlocuzioni post-elettorali, vede la convergenza di Union Valdotaine, Autonomisti di Centro (comprendente Stella Alpina, Rassemblement Valdotain e Pour l’Autonomie), per governare la XVII Legislatura del Consiglio Regionale.

Un blocco di forza composto da 19 consiglieri su un totale di 35, che lascia presagire un’ottimizzazione e un potenziale ampliamento nel corso dei mesi a venire.

Questa configurazione politica, se confermata, relegerebbe inizialmente al ruolo di opposizione sia il Partito Democratico sia Forza Italia, entrambi con l’ambizione di partecipare attivamente alla definizione delle politiche regionali.

La solidità di questa proiezione strategica autonomista si radica nella capacità di Union Valdotaine, principale forza politica, di orchestrare un processo di dialogo strutturato e inclusivo.

Il Comitato Federale di Union Valdotaine ha infatti già attivato una Commissione Politica incaricata di estendere formalmente l’invito al confronto con le diverse forze politiche, avviando un ciclo di consultazioni che si prevede richiederà circa dieci giorni per il completamento.

Questa fase è cruciale per definire i termini di un’intesa programmatica che sappia bilanciare le sensibilità e gli obiettivi delle varie componenti autonomiste.

Parallelamente a questo processo di mediazione politica, si attende con particolare attenzione l’esito del parere richiesto all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Valle in merito alla questione dei limiti di mandato.

Tale pronuncia rappresenta un passaggio tecnico-legale imprescindibile per delineare compiutamente la composizione del prossimo Governo regionale, influenzando direttamente la possibilità per alcuni consiglieri di ricoprire incarichi esecutivi e contribuendo a plasmare la direzione politica complessiva dell’amministrazione valdostana.

La risoluzione di questa questione, unitamente alla definizione del quadro programmatico, segnerà l’effettivo avvio della XVII Legislatura e la sua capacità di rispondere alle sfide che attendono il territorio.