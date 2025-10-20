Valle d’Aosta: Uv al lavoro per il nuovo governo e il Presidente.

L’Union Valdôtaine si appresta a delineare, con urgenza, l’architettura della nuova compagine governativa regionale e l’identità del Presidente incaricato, un processo cruciale per la stabilità politica della Valle d’Aosta.

La commissione politica del Mouvement ha concluso un’ampia consultazione con tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio Regionale, segnando la fine delle interlocuzioni con Fratelli d’Italia Valle d’Aosta.

Le decisioni strategiche saranno ora sottoposte al vaglio del Comité fédéral, precedute dall’analisi delle proposte formulate dall’organo esecutivo, e potenzialmente discusse in una sessione ristretta, il cosiddetto “parlamentino” unionista, entro la fine della settimana.

Il momento cruciale vedrà il Presidente incaricato confrontarsi direttamente con le parti politiche individuate, per definire non solo le linee programmatiche, ma anche la composizione stessa della Giunta regionale, un atto che rifletterà gli equilibri e le priorità del nuovo assetto politico.

Tre possibili scenari governativi emergono come i più plausibili al momento.

Il primo, e forse il più solido, prevede una maggioranza coesa, composta da Uv e dagli Autonomisti di centro, configurando una base di consenso di 19 consiglieri.

In alternativa, si valuta un ampliamento della coalizione, includendo il Partito Democratico o Forza Italia, un’opzione che potrebbe offrire maggiore stabilità ma con il rischio di compromessi programmatici.

Tuttavia, la situazione è resa incerta da una potenziale variabile esterna: l’istanza di autotutela presentata da Avs-Rete civica, che contesta l’assegnazione dei seggi elettorali.

Se l’istanza dovesse avere esito positivo, l’Uv potrebbe perdere un seggio a favore di Avs, riducendo la potenziale maggioranza Uv-Adc a soli 18 consiglieri, una situazione che richiederebbe una profonda revisione delle strategie di governance.

L’individuazione del futuro Presidente della Regione, così come la definizione di eventuali limiti di mandato per figure come Renzo Testolin e Luigi Bertschy, è vincolata a un parere giuridico di fondamentale importanza.

Il Consiglio Valle ha richiesto una consulenza al Professor Nicola Lupo, illustre esperto di diritto costituzionale e pubblico presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma, per valutare la legittimità e la correttezza delle procedure e garantire la conformità alla normativa vigente.

Questo parere “pro veritate” influenzerà pesantemente le decisioni finali, orientando la scelta del Presidente incaricato e stabilendo i confini del suo mandato, nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza che caratterizzano l’azione istituzionale.

La complessità del quadro politico attuale richiede quindi un’attenta ponderazione di ogni elemento, per assicurare la nascita di una compagine governativa solida, rappresentativa e in grado di rispondere alle esigenze del territorio valdostano.