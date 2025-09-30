martedì 30 Settembre 2025
Valle d’Aosta: verso una governabilità stabile e un futuro condiviso.

La definizione dei futuri assetti politici regionali, pur essendo un esercizio che al momento si presta a interpretazioni parziali, richiede una riflessione strutturale e approfondita, che parta dall’analisi interna al movimento stesso.
L’obiettivo primario deve essere la costruzione di una piattaforma solida, capace di garantire una stabilità governativa duratura e di operare efficacemente a ogni livello amministrativo, dal locale al regionale.
La recente dinamica elettorale in Valle d’Aosta, con il sostegno a Raffaele Rocco, rappresenta un segnale positivo e incoraggiante.

L’andamento favorevole dei candidati e delle candidate dell’Union Valdotaine, che ha superato le aspettative, rafforza questa percezione.
Questo risultato, lungi dall’essere una mera coincidenza, testimonia una capacità di riscontro con il territorio e un’attenzione specifica alle esigenze della comunità che meritano di essere ulteriormente indagate e replicate.
Più in generale, la ricerca di una governabilità stabile non può limitarsi a semplici accordi opportunistici o a coalizioni fragili.

Richiede, invece, un ripensamento dei modelli di rappresentanza e un dialogo costruttivo tra le diverse forze politiche, con l’obiettivo di creare una visione condivisa per il futuro della regione.

È necessario, pertanto, promuovere una cultura della cooperazione e del compromesso, basata sul rispetto reciproco e sulla volontà di superare le divisioni ideologiche per il bene comune.
Il successo delle prossime sfide elettorali dipenderà dalla capacità di costruire un’alleanza ampia e inclusiva, in grado di aggregare diverse sensibilità e di rispondere alle aspirazioni di una popolazione sempre più attenta e consapevole.

Un’alleanza che non si limiti a gestire il presente, ma che sappia proiettare la regione verso un futuro di crescita sostenibile e di prosperità condivisa, valorizzando le sue risorse uniche e promuovendo l’innovazione in tutti i settori.

La fiducia riposta dai cittadini è un impegno che va onorato con coerenza e responsabilità.

