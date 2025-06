Aosta 11100 Cup: Sport, Passione e Comunità in Piazza

La quarta edizione dell’Aosta 11100 Cup si appresta a infiammare il cuore pulsante della città, trasformando piazza Chanoux in un palcoscenico vibrante di energia sportiva e aggregazione sociale dal 20 al 22 giugno. Un evento che, nato come audace iniziativa quattro anni fa, si è evoluto in un appuntamento imprescindibile dell’estate aostana, testimoniando la crescente passione per il calcio a cinque e il suo ruolo cruciale nel tessuto comunitario.Quest’anno, l’arena vedrà contendersi il titolo circa 400 atleti, divisi tra 16 squadre di categoria Professionisti e altrettante squadre Amatoriali, un numero che riflette la popolarità in continua crescita del torneo. Particolarmente significativa è la presenza di una formazione femminile, simbolo di inclusione e di un cambiamento profondo nel panorama sportivo, che evidenzia come il calcio a cinque stia diventando uno sport sempre più aperto e accessibile a tutti.L’organizzazione, guidata da Leonardo Fea e Giuseppe Rao, ha dovuto superare le sfide imposte da un calendario sportivo estivo particolarmente fitto, ma la risposta positiva delle squadre partecipanti denota il successo e la reputazione consolidata dell’Aosta 11100 Cup. Un successo che va oltre la mera competizione sportiva, rappresentando un’occasione di incontro e di divertimento per l’intera comunità aostana.Per garantire un’esperienza ottimale sia agli atleti che al pubblico, l’organizzazione ha previsto un’innovativa soluzione per la sicurezza del campo di gioco: un tappeto particolare posizionato sotto l’erba sintetica, progettato per ammortizzare gli impatti e ridurre il rischio di infortuni. Un dettaglio tecnico che sottolinea l’impegno costante degli organizzatori nel garantire un ambiente di gioco sicuro e professionale.L’assessora comunale allo Sport, Alina Sapinet, sottolinea l’importanza dell’evento nel contesto più ampio dell’offerta culturale e sportiva estiva della città, un’estate ricca di iniziative e di opportunità per tutti. La possibilità di seguire i risultati in tempo reale tramite l’app Aosta Calcio 511, rappresenta un ulteriore elemento di coinvolgimento e di interattività per i tifosi e per chi non potesse essere fisicamente presente all’evento. L’Aosta 11100 Cup, quindi, si configura non solo come un torneo di calcio a cinque, ma come un vero e proprio motore di aggregazione e di promozione del territorio, un evento capace di generare entusiasmo e di lasciare un segno positivo nella memoria collettiva.