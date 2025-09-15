Collé abbandona il Tor des Géants: un ritiro inaspettato

La leggendaria sfida del Tor des Géants, l’ultra trail che incrocia il cuore delle Alpi occidentali, ha subito un colpo inaspettato con il ritiro di Franco Collé, una figura di spicco nel panorama del trail running mondiale.

L’atleta, noto per la sua tenacia e la sua profonda conoscenza del territorio alpino, ha dovuto abbandonare la competizione a poco più di metà percorso, piegato da un problema oftalmologico che ha compromesso la possibilità di proseguire in sicurezza.

La decisione, seppur dolorosa, è stata presa dopo una sosta precauzionale di circa un’ora presso il Lago Bianco, come comunicato dall’organizzazione.

Il Tor des Géants, con le sue 336 chilometri e dislivello positivo di oltre 24.000 metri, non è una prova di resistenza puramente fisica; richiede una straordinaria capacità di adattamento agli elementi, una profonda conoscenza del proprio corpo e una prontezza mentale eccezionale.

Problemi alla vista in un contesto come questo possono rappresentare un rischio inaccettabile, sottolineando la delicatezza dell’equilibrio tra performance e sicurezza in un evento di questa portata.

La rinuncia di Collé riaccende i riflettori sugli altri protagonisti della gara.

Richard Victor, connazionale di Collé, ora guida la classifica con una solida performance, inseguito a ruota dai compagni di nazionale Martin Perrier e dall’italiano Simone Corsini, che rappresentano una concreta sfida per la vittoria finale.

La competizione, già di per sé estremamente impegnativa, si presenta ora più aperta e imprevedibile, con nuovi equilibri e dinamiche di corsa che potrebbero riservare sorprese.

L’abbandono di Collé solleva anche una riflessione più ampia sulla natura estrema di queste competizioni.

Oltre alla preparazione atletica, la capacità di ascoltare il proprio corpo e di prendere decisioni ponderate, anche quando si tratta di rinunciare a un sogno, emerge come un elemento cruciale per affrontare sfide di tale portata.

Il Tor des Géants non è solo una gara, ma un viaggio interiore, un confronto con i propri limiti e una celebrazione della resilienza umana di fronte alla maestosità delle montagne.

La sua storia, ricca di drammi e trionfi, continua a incantare e a ispirare, anche attraverso le rinunce, che ne fanno parte integrante.