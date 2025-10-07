Domenica 19 ottobre si corre la ForTen, la gara podistica di 10 km del Forte di Bard

Domenica 19 ottobre 2025 nuovo appuntamento con ForTen, la gara di running organizzata dall’Associazione Forte di Bard e inclusa nel campionato podistico valdostano Avmap. La competizione è promossa in collaborazione con i Comuni di Hône e di Bard, l’Associazione Sportiva Monterosa e la Fidal. La gara competitiva sarà affiancata da una Camminata a passo libero lungo lo stesso percorso aperta a tutti.

Il programma prevede alle ore 8.00 l’apertura iscrizioni e consegna pacchi gara al Forte di Bard (Opera Carlo Alberto); alle ore 10.00 partenza da Piazza Cavour nel Borgo di Bard. L’itinerario proseguirà lungo un suggestivo itinerario di dieci chilometri nei comuni di Bard e di Hône con arrivo alla sommità del Forte e giro d’onore nella Piazza d’Armi (dislivello 465 D+). Alle 11.15 partirà la corsa non competitiva su un tracciato più ridotto per bambini dagli 8 ai 15 anni (adesione gratuita). Alle ore 12.00 spazio al pastaparty e alle premiazioni.

La ForTen è inserita nel calendario di iniziative della seconda edizione Forte di Bard Alpine Day, il Festival degli sport di montagna. Tre giornate di avvicinamento agli sport di montagna tra competizioni, esibizioni dei professionisti delle diverse discipline, dalla corsa all’arrampicata, dall’e-bike all’escursionismo. E poi laboratori per i più piccoli, appuntamenti formativi ed esperienze alla scoperta dell’enogastronomia del territorio. L’evento si terrà dal 17 al 19 ottobre 2025, in sinergia con la Regione autonoma Valle d’Aosta e il Ministero del Turismo.

ADESIONI ONLINE APERTE

irunning.it e fortedibard.it

REGOLAMENTO

Categorie da regolamento Avmap

Costo iscrizione: 10,00 euro

Competitiva aperta ai tesserati Fidal, Uisp, enti di promozione sportiva e possessori runcard

con obbligo certificato medico sportivo.

Alla competitiva sono ammessi anche i tesserati alla categoria Allievi 16-18 anni.

La Camminata a passo libero è aperta a tutti.

Le iscrizioni effettuate il giorno della gara avranno una maggiorazione di euro 3,00.

La gara è riservata ai tesserati UISP-FIDAL-RUNCARD come da convenzione attualmente in atto, con certificato medico sportivo in corso di validità.