Federica Brignone: il lungo ritorno, un percorso di resilienza.

Il ritorno alle nevi resta avvolto nell’incertezza, un mistero custodito dalla pazienza e dalla dedizione di Federica Brignone.

A distanza di mesi dall’infortunio, la sua condizione si evolve costantemente, segnando un percorso di ripresa che va ben oltre la semplice guarigione fisica.

Il lavoro in corso, volto alla rieducazione motoria, è un processo complesso e articolato, un vero e proprio restauro del corpo sportivo dopo un evento traumatico.

Lontana da date precise e da obiettivi imposti, Federica si affida al linguaggio del corpo, ascoltando i suoi segnali e onorandone i ritmi di recupero.

Questo approccio, improntato all’autenticità e alla profonda connessione con se stessa, contrasta con le aspettative esterne e la pressione di un calendario sportivo implacabile.

L’intervento chirurgico e il successivo periodo di stop hanno lasciato tracce profonde, non solo a livello osseo, ma anche a livello neuromuscolare e propriocettivo.

La rieducazione, quindi, non si limita a ristabilire la funzionalità articolare, ma mira a ricostruire la memoria del movimento, a ripristinare l’equilibrio e la coordinazione che lo sport agonistico esige.

“È una sfida,” ammette Federica, parlando dal Festival dello Sport di Trento.

Una sfida che non si misura in termini di tempo, ma in termini di resilienza, di determinazione e di capacità di adattamento.

La campionessa non si lascia definire da un infortunio, ma lo interpreta come un’opportunità per una crescita personale e sportiva.

“Lavoro sodo,” sottolinea, evidenziando l’impegno costante e la disciplina che la guidano in questo percorso di riabilitazione.

Il ritorno alle gare sarà il coronamento di un lavoro certosino, un momento in cui Federica si sentirà veramente pronta, non solo fisicamente, ma anche mentalmente e emotivamente.

Non una promessa, ma una naturale conseguenza di un recupero completo e armonioso, un ritorno alle nevi che segnerà non una fine, ma un nuovo inizio.