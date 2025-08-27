La Thuile: Epicentro Mondiale del Mountain Bike fino al 2026

La Thuile si conferma epicentro del mountain bike mondiale, consolidando il suo ruolo di destinazione di prestigio per la Coppa del Mondo UCI nel 2026.

Dopo un esordio trionfale nel 2025, che ha subito entusiasmato il pubblico con una discesa (downhill) di inedita difficoltà tecnica e l’innovativa prima tappa di enduro notturna, il calendario si arricchisce ulteriormente con l’aggiunta del Cross Country (XCO), ampliando il ventaglio di discipline ospitate e rafforzando l’attrattiva della località valdostana.

L’annuncio, rilasciato congiuntamente dall’Unione Ciclistica Internazionale (UCI) e da Warner Bros.

Discovery (WBD) Sports, ufficializza un programma che promette di elevare ulteriormente il livello dell’evento.

Il triduo di gare, in programma dal 3 al 5 luglio 2026, si inserisce in un tour globale di quattordici tappe, un vero e proprio viaggio sportivo che abbraccia i continenti.

La stagione si aprirà con una suggestiva partenza in Corea del Sud il primo maggio, segnando l’inizio di un percorso ricco di sfide e spettacolo.

Il percorso si snoderà attraverso alcuni dei luoghi più iconici del mondo del ciclismo, per culminare con la finale, il 4 ottobre, all’Olympic Center di Lake Placid, New York, un luogo intriso di storia olimpica e di passione per le due ruote.

L’inclusione del Cross Country a La Thuile è un segnale importante che testimonia la volontà di diversificare l’offerta e attirare un pubblico ancora più ampio.

Il Cross Country, disciplina che mette alla prova la resistenza, la tecnica e la capacità di adattamento dei biker su percorsi misti, affianca le spettacolari discese e le adrenaliniche prove di enduro, creando un evento multidisciplinare di grande richiamo.

L’avvento del mountain bike come sport di massa ha portato con sé una crescente domanda di eventi di alto livello, capaci di coniugare spettacolo, innovazione e sostenibilità.

La Thuile, grazie alla sua posizione geografica privilegiata, alle sue infrastrutture all’avanguardia e alla passione dei suoi abitanti, si è posta alla guida di questa evoluzione, diventando un modello per altre località che aspirano a ospitare eventi di tale portata.

La partnership strategica con Warner Bros.

Discovery (WBD) Sports, garante di una copertura mediatica globale e di un’esperienza spettatoriale di eccellenza, ne è ulteriore conferma.

L’evento rappresenta non solo un’occasione sportiva di primo piano, ma anche un motore di sviluppo economico e di promozione del territorio valdostano, capace di attrarre visitatori e investimenti, rafforzando l’immagine della regione come destinazione turistica di eccellenza.