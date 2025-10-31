Nuova gestione Palaindoor Acerbi: sport valdostano a tutto regime.

A partire da domani, il Palaindoor “Acerbi” e la pista di atletica “Tesolin”, unitamente alle relative infrastrutture accessorie come spogliatoi e servizi, entreranno in una fase sperimentale di gestione affidata a un consorzio temporaneo di imprese (ATI).

Questa partnership inedita, approvata dalla giunta comunale di Aosta, vede come capofila l’Unione Italiana Sport per Tutti (UISP) Valle d’Aosta, affiancata da mandanti di rilievo nel panorama sportivo regionale: la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), la Federazione Italiana di Arrampicata Sportiva (FISA) e l’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) Assva, rappresentativa delle società sportive valdostane.

La transizione operativa segna il termine di una gestione provvisoria, in precedenza attribuita al Comitato Olimpico Nazionale (CONI) in forza di un accordo di collaborazione e poi delegata all’Assva in attesa della definizione di un soggetto gestore stabile.

Questo passaggio rappresenta una riorganizzazione strategica volta a garantire una gestione più integrata e specializzata delle strutture.

La convenzione stipulata con l’ATI prevede un contributo comunale destinato a coprire i costi essenziali quali riscaldamento, fornitura di acqua potabile e consumo di energia elettrica, unitamente alla conduzione diretta della centrale termica.

Le responsabilità operative e gestionali ricadono interamente sull’ATI, che si farà carico di tutti gli aspetti relativi all’operatività dell’impianto: dall’apertura e chiusura, all’organizzazione delle attività, alla sorveglianza, alla pulizia, all’impiego del personale, alla gestione delle utenze, alla sicurezza, all’assicurazione e, crucialmente, all’adempimento di tutti gli oneri, responsabilità e obblighi derivanti dalla gestione stessa.

Particolare attenzione sarà dedicata alla manutenzione ordinaria, garantendo la funzionalità e la sicurezza delle strutture.

Il sindaco Raffaele Rocco esprime grande soddisfazione per questo accordo, sottolineando l’importanza di restituire al tessuto sportivo valdostano un complesso di impianti pienamente fruibili.

Il percorso dei prossimi due anni sarà orientato alla collaborazione sinergica tra il Comune, l’ATI e le società sportive, con l’obiettivo di ottimizzare l’accoglienza e la funzionalità delle strutture, elevandole a vero e proprio polo di riferimento per lo sport regionale e, potenzialmente, per eventi di rilevanza nazionale.

L’iniziativa mira a rafforzare il ruolo dello sport come motore di crescita sociale ed economica per la Valle d’Aosta.