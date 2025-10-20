Risultati Forten 2025

L’azzurro Xavier Chevrier fa poker e vince l’ottava ForTen Valeria Poli prima tra le donne.

Sono stati ben 328 gli atleti in gara all’ottava edizione di ForTen, la gara di running promozionale di 10 km nei Comuni di Hône e di Bard organizzata domenica 19 ottobre dall’Associazione Forte di Bard e dall’Atletica Monterosa Giuseppe e Mauro Fogu Arnad nell’ambito degli Alpine Days 2025. Il primo posto assoluto è stato conquistato dall’azzurro Xavier Chevrier (Atl. Valli Bergamasche) che fa così poker dopo aver vinto le edizioni 2024, 2023 e 2021. Chevrier ha chiuso con un tempo di 35’ e 41’’. Dietro di lui al secondo posto, Dennis Brunod (Atl. Monterosa) con un tempo di 37’ e 38’’. Terzo posto per Gianluca Poli dell’Atletica Susa (38’ 37’’), quarto Yanick Zublena dell’Apd Pont-Saint-Martin (38’ 43’’), quinto Giorgio Ioppolo della Polisportiva Sant’Orso Aosta (38’ 47’’).

Tra le donne a primeggiare è stata Valeria Poli dell’Apd Pont-Saint-Martin con un tempo di 43’ e 02’’. Al secondo posto si è classificata Rodica Sorici (I Grifoni – Guardia di Finanza) in 43’ 21’’, terza Federica Barailler dell’Apd Pont-Saint-Martin, in 44’ 01’’.

Nella corsa non competitiva si è imposto invece tra i maschi Roberto Burbatti, Martina De Stefano per le donne.

L’evento è stato promosso dall’Associazione Forte di Bard in sinergia con le Amministrazioni comunali di Hône e di Bard, l’Atletica Monterosa-Giuseppe e Mauro Fogu Arnad.

Partner tecnico: Montura.

Le classifiche complete sono disponibili su fortedibard.it e su irunning.it.