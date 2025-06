Rugby Valdostano: Festa per la Promozione in Serie A2!

Il rugby valdostano si appresta a celebrare un traguardo storico: la conquista della promozione in Serie A2 dello Stade Valdotain. Tre giorni di festa, dal sapore intenso e ricco di significato, animeranno il campo sportivo di Sarre, dal 13 al 15 giugno, offrendo uno sguardo completo sull’universo rugby che anima la regione.L’evento non è solo una celebrazione del successo sportivo, ma una vetrina delle diverse realtà che compongono il tessuto rugbistico valdostano, dall’attività giovanile al rugby d’esperienza, fino alla passione che anima i tifosi e i sostenitori.Il venerdì sera, alle 19:00, si apriranno i battenti con la cerimonia di premiazione della stagione agonistica 2024/2025, un momento per riconoscere l’impegno e i risultati ottenuti da atleti e squadre in varie categorie. A seguire, la cena #StadeFamily sarà un’occasione di convivialità e condivisione, per rinsaldare i legami che uniscono la squadra, i tifosi e le famiglie.Il sabato sarà dedicato alle giovani promesse del rugby. Un triangolare U16 vedrà lo Stade Valdotain sfidarsi contro Cus Pavia e Cogoleto, offrendo ai giovani giocatori l’opportunità di mettersi alla prova e acquisire esperienza. Nel pomeriggio, il torneo Old vedrà lo Stade Valdotain confrontarsi con squadre di blasone come Lecco, Le Orche di Recco, Imperia, Biella ed Eminenze Grigie, un’occasione per onorare la tradizione e il valore del rugby d’epoca, testimonianza di un’etica sportiva e di un legame profondo con la storia del gioco. La serata culminerà con un’emozionante sfida U18 tra lo Stade Valdotain e una rappresentativa composta da Imperia e Bourg St Maurice, un’anticipazione delle future competizioni.La domenica sarà dedicata all’avvicinamento del rugby alla comunità, con un torneo Propaganda che coinvolgerà squadre provenienti da diverse realtà territoriali: Stade Valdotain, Club de Fillière, Haute Tarentaise, Recco, Pro Vercelli, San Mauro e Settimo. Questo torneo, pensato per i più giovani e per chi si avvicina per la prima volta al rugby, rappresenta un’opportunità per promuovere i valori dello sport, l’inclusione e la socializzazione.L’intera manifestazione si configura come un evento di grande rilevanza per il territorio, capace di attrarre appassionati di rugby da tutta la regione e oltre, contribuendo a promuovere l’immagine del Val d’Aosta e a rafforzare l’identità rugbistica locale. Un’occasione imperdibile per celebrare un traguardo storico e guardare al futuro con entusiasmo e determinazione.