SkiAlp’Xperience 2026: la sesta edizione consecutiva raddoppia e amplia gli orizzonti dello scialpinismo esperienziale.

Dal 10 gennaio al 18 aprile 2026 torna SkiAlp’Xperience, alla sua sesta edizione consecutiva, con un format ormai consolidato e numerose novità che rafforzano un progetto nato per vivere la montagna in modo autentico, consapevole e inclusivo. L’evento si svolgerà in contemporanea in Valle d’Aosta e in Valle Maira (CN), offrendo nuovi itinerari e inedite opportunità di esplorazione outdoor.

Nato nel 2021, SkiAlp’Xperience si distingue per una filosofia lontana dalla competizione e dalla ricerca della performance, come sottolinea Matteo Alberti, ideatore dell’iniziativa: “SkiAlp’Xperience è nato nel 2021 come iniziativa per promuovere l’attività outdoor e lo sport senza vincoli agonistici, senza record o gare. Vogliamo creare una comunità di persone che si goda la montagna e lo sport, svincolata dal concetto di performance. Non ci interessano i tempi o le modalità – gli itinerari si possono percorrere con gli sci, con la splitboard, con le ciaspole o a piedi – l’importante è godersi la gita, con una particolare sensibilità verso l’ambiente e utilizzando con responsabilità i social.”

Le novità dell’edizione 2026

Doppia edizione: Valle d’Aosta e Valle Maira (CN)

Accanto alla storica e consolidata edizione in Valle d’Aosta, SkiAlp’Xperience 2026 introduce la Valle Maira, territorio di grande fascino, ricco di itinerari naturali, storia e cultura occitana. La formula e le modalità di partecipazione restano invariate, permettendo ai partecipanti di scegliere liberamente dove e come vivere la propria esperienza.

Nuova località in Valle d’Aosta: Morgex

Si amplia ulteriormente il ventaglio degli itinerari valdostani con l’introduzione di Morgex, che ospiterà le classiche salite al Colle della Croce e al Mont Colmet, percorsi di grande interesse paesaggistico e tecnico.

NIVA: la tecnologia al servizio dell’esperienza

I partecipanti saranno accompagnati da NIVA, l’app dedicata che arricchisce l’esperienza con mappe interattive, chat dedicate per condividere e ricevere informazioni sulle condizioni, organizzarsi e trovare nuovi compagni d’avventura, oltre alla possibilità di segnare tutti gli itinerari completati durante la stagione. Un insieme di funzionalità pensate per vivere l’outdoor a 360°, promuovendo condivisione, sicurezza e un forte senso di comunità.

Nuove collaborazioni

L’edizione 2026 segna inoltre l’avvio di nuove collaborazioni strategiche:

PeaksHunter, per entrare nel mondo ORTOVOX, sinonimo di sicurezza e cultura della montagna;

Sirdar Montagne et Aventure, per ampliare e valorizzare le esperienze con le ciaspole, rendendo l’evento ancora più accessibile e trasversale.

Il campo base di SkiAlp’Xperience – Vinosteria Antirouille

SkiAlp’Xperience 2026 sarà anche condivisione e convivialità, grazie ad un vero e proprio “campo base”: la Vinosteria Antirouille di Aymavilles, punto di ritrovo per sportivi e appassionati di montagna. Uno spazio accogliente dove ritrovarsi dopo la gita, ristorarsi, bere una birra o un buon calice di vino o semplicemente trascorrere una serata in compagnia, nel segno dello spirito che da sempre anima SkiAlp’Xperience: comunità, incontro e passione per la montagna.

ORTOVOX

Attrezzatura da montagna innovativa per le tue sfide. Main Sponsor, abbraccia, condivide e valorizza la visione di SkiAlp’Xperience. Un invito ad esplorare e condividere SkiAlp’Xperience 2026 conferma la propria identità: un’esperienza aperta, non competitiva, attenta all’ambiente e alle persone, dove ogni partecipante è libero di scegliere il proprio ritmo e il proprio mezzo, nel rispetto della montagna.

L’appuntamento è dal 10 gennaio al 18 aprile 2026.

Iscrizioni e informazioni su www.skialpxperience.it