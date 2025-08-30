Tom Evans Re di Montagna: Trionfo all’Utmb 2024

La leggendaria Utmb Mont-Blanc 2024 ha incoronato il britannico Tom Evans, un trionfo che suggella una carriera costellata di impegno e resilienza.

La competizione, un vero banco di prova per gli atleti di trail running, si snoda per 174 chilometri attraverso un paesaggio alpino di rara bellezza, abbracciando Francia, Italia e Svizzera attorno al maestoso Monte Bianco, con una partenza e un arrivo spettacolari a Chamonix.

La performance vincente di Evans, cronometrata a 19 ore, 18 minuti e 58 secondi, testimonia non solo una preparazione atletica impeccabile, ma anche una profonda connessione con l’ambiente che lo circonda.

La gara, caratterizzata da un dislivello positivo di 9.500 metri, ha visto Evans superare in volata avversari agguerriti, tra cui l’americano Ben Dhiman e il connazionale Josh Wade, entrambi ancora in competizione al momento della sua vittoria.

Un elemento di incertezza ha modulato l’evento: l’innalzamento del livello nevoso in alta quota ha imposto una riduzione del percorso di circa due chilometri, una variabile che ha aggiunto una dimensione ulteriore alla sfida.

Dietro la vittoria di Evans si celano anni di dedizione e superamento di ostacoli.

Ex capitano dell’esercito britannico e recente neo-padre, l’atleta ha dimostrato una forza d’animo fuori dal comune, tornando al successo dopo un terzo posto nel 2022 e un intervento chirurgico al ginocchio l’anno precedente.

La competizione si è rivelata particolarmente intensa, segnata da condizioni meteorologiche avverse che hanno messo a dura prova i partecipanti.

“È stata la gara più bizzarra che abbia mai affrontato,” ha dichiarato Evans al termine della sua performance, riferendosi alle mutevoli condizioni atmosferiche, che hanno alternato pioggia e neve.

L’esperienza ha rafforzato il senso di cameratismo tra i corridori, costretti a sostenersi a vicenda per affrontare le sfide imposte dal clima rigido.

La sua vittoria non è solo un risultato personale, ma un simbolo di resilienza, collaborazione e profonda ammirazione per la natura selvaggia e imprevedibile del Monte Bianco.

L’Utmb 2024 si conferma, ancora una volta, un crogiolo di eroi silenziosi, capaci di spingersi oltre i propri limiti in un contesto di straordinaria bellezza e avversità.