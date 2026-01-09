Valle d’Aosta: Cresce l’Eccellenza degli Sport Equestri

- Advertisement -

La Valle d’Aosta si afferma con sempre maggiore risalto come polo di eccellenza nel panorama degli sport equestri, testimoniando una crescita esponenziale che trascende i confini regionali.

Questo vivace sviluppo, sottolineato dalla delegata regionale della Federazione Italiana Sport Equestri, Giovanna Rabbia Piccolo, in occasione di eventi prestigiosi come Arena Snow Polo di Italia Polo Challenge, rivela una passione crescente e una profonda radicazione culturale.

I dati ufficiali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) dipingono un quadro eloquente di questa evoluzione.

Al termine del 2024, si registrano 649 tesserati, un incremento di 226 unità rispetto al 2019, traducendosi in un aumento stimato del 53% in soli cinque anni.

Questo dato, significativo per la FISE, riflette un rinnovato interesse verso le discipline equestri e un’attrazione sempre maggiore per la regione.

La crescita non si limita al numero di tesserati, ma si estende anche all’incremento del numero di cavalli iscritti, passato dalle 97 unità del 2019 alle 119 del 2024, un aumento del 22,3%.

Questa evoluzione indica non solo una maggiore partecipazione di proprietari di cavalli, ma anche un miglioramento generale nella cura e nella gestione degli equidi.

Un ulteriore indicatore di questa crescita è rappresentato dall’emissione di “patenti A”, ovvero le licenze rilasciate a coloro che iniziano la loro esperienza federale nel mondo equestre.

Il passaggio da 434 patenti nel 2019 a 651 nel 2024, con un aumento del 50%, evidenzia una crescente affluenza di nuovi appassionati, soprattutto giovani, desiderosi di avvicinarsi a questo universo sportivo.

Questa affermazione della Valle d’Aosta come centro di rilevanza nazionale ed internazionale negli sport equestri non è casuale.

La regione vanta una tradizione secolare legata al cavallo, un paesaggio alpino suggestivo che offre scenari unici per l’attività equestre e una comunità locale profondamente legata all’equitazione.

La combinazione di questi fattori, unitamente a un’offerta formativa di alta qualità, promossa da tecnici e istruttori qualificati, contribuisce a creare un ambiente fertile per lo sviluppo e la diffusione di queste discipline.

L’attrattività della regione si manifesta nell’afflusso costante di cavalieri provenienti da tutta Italia e dall’estero, contribuendo a consolidare l’immagine della Valle d’Aosta come destinazione privilegiata per gli appassionati di sport equestri e un vero e proprio crogiolo di talento e tradizione.

L’impegno della Federazione, delle istituzioni locali e delle associazioni sportive si rivela cruciale per sostenere questa crescita, promuovendo l’eccellenza e la diffusione della cultura equestre tra le nuove generazioni.